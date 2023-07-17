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Появилась реакция Эрдогана на решение Кремля выйти из зерновой сделки

Президент Турции Эрдоган признал, что "зерновая сделка" вошла в историю, но обещает обсудить вопрос на встрече с Путиным

сегодня, 14:42
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на решение Москвы о выходе России из "зернового соглашения". Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить это на встрече с диктатором Владимиром Путиным в августе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Мedyatava".

Появилась реакция Эрдогана на решение Кремля выйти из зерновой сделки

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 млн тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис", — прокомментировал президент Турции.


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Эрдоган высказал мнение, что, несмотря на сегодняшнее заявление, российский президент Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжался.

"Когда я вернусь из поездки, у меня будет встреча с Путиным. Мы поговорим об этих разговорах, когда встретимся в нашей стране в августе", — отметил турецкий президент.

Отметим, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" заявил, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена.

Читайте также на портале "Комментарии" — в понедельник, 17 июля, истекает очередная пролонгация зерновой сделки. Еще ранее Россия традиционно пригрозила всё сорвать (хоть на ее требования подключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT уже якобы согласны в ООН), а теперь еще и явно использует для этого инцидент с Крымским (Керченским) мостом. В свою очередь США пригрозили России некими "дипломатическими издержками", если она откажется продлить зерновую сделку. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.medyatava.com/haber/cumhurbaskani-erdogan-korfez-ulkelerine-gidiyor_319962
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