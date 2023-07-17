Появилась реакция Эрдогана на решение Кремля выйти из зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на решение Москвы о выходе России из "зернового соглашения". Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить это на встрече с диктатором Владимиром Путиным в августе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Мedyatava".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Черноморская инициатива вошла в историю как важный дипломатический успех. Отгружено более 33 млн тонн зерновых продуктов. Многим странам удалось предотвратить вовлечение в продовольственный кризис", — прокомментировал президент Турции.

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Эрдоган высказал мнение, что, несмотря на сегодняшнее заявление, российский президент Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжался.

"Когда я вернусь из поездки, у меня будет встреча с Путиным. Мы поговорим об этих разговорах, когда встретимся в нашей стране в августе", — отметил турецкий президент.

Отметим, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандистскому информагентству "РИА Новости" заявил, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена.

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