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Президент Турции Реджеп Эрдоган на избирательном участке раздает деньги

В школе, где разместился избирательный участок, Реджеп Эрдоган раздавал деньги детям.

сегодня, 14:06
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Автор:

Slava Kot

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган перед голосованием на выборах раздал деньги детям на местном участке. Так как дети не имеют права голоса, это не считается подкупом избирателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Sozcu.

Президент Турции Реджеп Эрдоган на избирательном участке раздает деньги

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

14 мая в Турции одновременно проходят президентские и парламентские выборы. Впервые за 20 лет правления Реджепа Эрдогана оппозиция объединилась и выдвинула общего кандидата, который может победить действующего президента.


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Участки в Турции открылись в 8:00, а голосование продлится до 17:00. Кандидат в президенты Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке № 3279, который находится в средней школе Саффет Чеби в Стамбуле.

Во время этого турецкий президент Реджеп Эрдоган достал деньги из своего кошелька и начал их раздавать детям, которые пришли в школу, где проходило голосование. Действующий президент надеется, что выборы пойдут в пользу "турецкой демократии" и напомнил, что, несмотря на недавнее землетрясение, все граждане Турции имеют доступ для того, чтобы отдать свой голос на выборах.

Посмотреть видео, где президент Турции Реджеп Эрдоган на избирательном участке раздает деньги детям можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган и его главный конкурент Кемаль Киличдароглу проголосовали на выборах и после этого выразили свои надежды на будущее.

Также "Комментарии" писали о том, что известно о выборах в Турции: когда СМИ объявят предварительные результаты голосования.



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Источник: https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/erdogan-oy-kullandigi-okulda-cocuklara-para-dagitti-7683790/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=sol_surmanset
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