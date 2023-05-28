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Президентские выборы в Турции: результаты опроса во втором туре

Социологический опрос в Турции назвал имя будущего президента страны.

сегодня, 09:05
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Автор:

Slava Kot

Турецкая социологическая компания KONDA провела опрос в преддверии второго тура президентских выборов. Согласно ее исследованиям, действующий лидер Турции Реджеп Эрдоган сохранит пост президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Gercek News.

Президентские выборы в Турции: результаты опроса во втором туре

Реджеп Эрдоган и Кемаль Киличдароглу. Фото из открытых источников

28 мая в Турции и проходит второй тур президентских выборов. Главными кандидатами на победу являются действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и общий кандидат от оппозиционных сил Кемаль Кылычдароглу.


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Социологическое исследование KONDA указывает, что Реджеп Эрдоган в очередной раз сохранит свой пост. Согласно показателям от KONDA, за него проголосует 52,7% опрошенных, тогда как Кемаль Кылычдароглу.получит поддержку у 47,3% респондентов.

Компания KONDA выделяет три основных аспекта, которые могут повлиять на результаты выборов. Это события последних дней перед вторым туром, решение кандидатов, проигравших в первом туре и явка избирателей на выборах.

Напомним, что в первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,52% голосов, тогда как Кемаль Кылычдароглу.получил 44,88%.

Начало голосования во втором туре в Турции стартовало в восемь часов утра, а завершится в 17:00. До 18:00 запрещено сообщать какие-либо результаты выборов, а с 18 по 21 СМИ могут указывать информацию о голосовании, ссылаясь только на объявление от Высшего избирательного совета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурент Эрдогана резко снизил шансы на победу в президентских выборах.

Также "Комментарии" писали о том, за кого бы проголосовали россияне на выборах президента: неожиданное второе место.




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Источник: https://www.gerceknews.com/amp/turkey/konda-poll-erdogan-leads-with-52-7-in-the-second-round-of-presidential-elections-220110h
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