Президентские выборы в Турции: результаты опроса во втором туре

Турецкая социологическая компания KONDA провела опрос в преддверии второго тура президентских выборов. Согласно ее исследованиям, действующий лидер Турции Реджеп Эрдоган сохранит пост президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Gercek News.

Реджеп Эрдоган и Кемаль Киличдароглу. Фото из открытых источников

28 мая в Турции и проходит второй тур президентских выборов. Главными кандидатами на победу являются действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и общий кандидат от оппозиционных сил Кемаль Кылычдароглу.

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Социологическое исследование KONDA указывает, что Реджеп Эрдоган в очередной раз сохранит свой пост. Согласно показателям от KONDA, за него проголосует 52,7% опрошенных, тогда как Кемаль Кылычдароглу.получит поддержку у 47,3% респондентов.

Компания KONDA выделяет три основных аспекта, которые могут повлиять на результаты выборов. Это события последних дней перед вторым туром, решение кандидатов, проигравших в первом туре и явка избирателей на выборах.

Напомним, что в первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,52% голосов, тогда как Кемаль Кылычдароглу.получил 44,88%.

Начало голосования во втором туре в Турции стартовало в восемь часов утра, а завершится в 17:00. До 18:00 запрещено сообщать какие-либо результаты выборов, а с 18 по 21 СМИ могут указывать информацию о голосовании, ссылаясь только на объявление от Высшего избирательного совета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурент Эрдогана резко снизил шансы на победу в президентских выборах.

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