Путин не сможет выполнить обещание, которое дал Эрдогану: при чем здесь санкции США

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Кравцев Сергей
Санкции США и проблемы с финансированием "Росатома" срывают работу на АЭС "Аккую" — российский персонал возвращается домой из-за задержек с зарплатой, а компания находится в поисках инвесторов для продажи своей доли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Yeni Şafak.
Строительство АЭС. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что из-за финансовых трудностей персонал АЭС "Аккую" сократился с 35 тыс. до 12 тыс. В частности, 10 из 14 тыс. российских рабочих вернулись в Россию из-за задержек с зарплатой.
Как пишет издание, значительную часть строителей отправили в неоплачиваемый отпуск. Оставшийся персонал перевели на работы по строительству первого реактора.
В публикации говорится, что российский персонал в "Аккую" не получал зарплату в течение последних двух месяцев и ранее устраивал протесты из-за условий труда.
Россия рассматривает возможность продажи своей 49% доли в проекте.
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