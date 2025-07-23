Путин со своим "Кинжалом" теперь не первый: каким оружием похвасталась Турция

Турция на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4, которая по ряду характеристики опережает российский "Кинжал". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Anadolu".

Гиперзвуковая ракета Tayfun Block-4. Фото: из открытых источников

Отмечается, что баллистическая ракета Tayfun Block-4 — это гиперзвуковая версия ракеты Tayfun, самой дальнобойной баллистической ракеты национального производства Турции.

Новая версия Tayfun весит более 7 т. По словам разработчиков, ракета с многоцелевой боевой частью сможет уничтожать системы ПВО, пункты управления, военные ангары и критически важные военные объекты на расстоянии до 3000 километров.

Также известно, что ракета поражает цели с высокой точностью: отклонение не превышает 5 м, а ее скорость достигает более 6000 км/ч. Ее длина — около 10 м, а диаметр — 938 мм.

Roketsan представила еще несколько новых систем, среди которых ракета Atmaca, ракета класса "воздух-воздух" Gokbora и баллистическая ракета воздушного базирования 300 Er.

Читайте также на портале "Комментарии" — на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге российская компания ASF-Innovations представила новый дрон "Кинжал". Его цель – уничтожение вражеских беспилотников тараном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Army Recognition".

Разработчики утверждают, что "Кинжал" создан для ближнего перехвата целей на малых высотах. Максимальная скорость аппарата равна 300 км/ч. В носовой части установлен тепловизионный ИК-искатель – это позволяет дрону самостоятельно наводиться на цель.

Россияне заявляют, что якобы все компоненты "Кинжала" были изготовлены российскими компаниями: рамы и фюзеляж — ООО "Фармпласт", электродвигатель — "Про-Технолоджи", винты — ООО "Вектор", а электроника управления — "Крайт".



