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Путин такого не ожидал: Турция готова предать диктатора и весомо помочь Украине

Турция сделала все, чтобы дистанцироваться от РФ и снизить свою зависимость от нее

сегодня, 11:21
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Ткачик Олеся

Анкара активно сокращает свою зависимость от Москвы в энергетике, атомной сфере и туризме, усиливая влияние в Черноморском регионе. Как отметил в эфире 24 канала политолог Алексей Буряченко, Турция может предложить свое военное присутствие в миротворческих миссиях после завершения активной фазы войны.

Путин такого не ожидал: Турция готова предать диктатора и весомо помочь Украине

Турция

При этом эксперт подчеркнул, что за последние годы Турция значительно усилила свои позиции, в частности, благодаря укреплению транзитной роли между Китаем и ЕС. Несмотря на то, что Росатом построил первый атомный энергоблок в стране, Анкара существенно снизила энергетическую зависимость Кремля.

По его словам, ранее экономика Турции была тесно связана с потоком российских туристов, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Анкара переориентировалась на европейских путешественников. В энергетическом секторе ключевую роль играет транзит российского газа в Европу через Турцию, что значительно ослабило возможности Кремля шантажировать Анкару.

После разногласий из США из-за закупки российских С-400 Турция вновь получила доступ к самым современным оборонным технологиям, в частности военной авиации. В то же время, она стремится усилить свои связи с США и Европой, что соответствует ее статусу кандидата на вступление в ЕС.

По словам Буряченко, Анкара имеет целью уменьшить влияние России в Черноморском регионе и может принять участие в послевоенных миротворческих миссиях. Кроме того, Турция может присоединиться к контролю над Черноморской акваторией совместно с Великобританией, не исключая возможности деоккупации Крыма.

Таким образом, Турция позиционирует себя как один из ключевых посредников в международных переговорах по Украине, балансируя между ролью члена НАТО и представителя интересов Глобального Юга.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ не готовы к миру в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/turechchina-zatsikavlena-peregovorah-ukrayini-yaka-yiy-vigoda_n2749626
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