Разгорелся большой скандал: турецкий сериал выставил украинских женщин проститутками

Украинки, вынужденные из-за российской агрессии покинуть Украину и проживающие ныне в Турции, выразили протест против некорректного образа украинок в турецком сериале Deha ( Гений ). Как отмечено на странице организации "Украинцы в Бодруме" в Facebook, женщины обратились с официальным заявлением в Посольство Украины в Турции, Совет по вопросам радио и телевидения Турции (RTÜK), телеканал ShowTV и общественные организации Турции.

Турецкий сериал Deha (Гений) попал в скандал (фото из открытых источников)

Автор обращения, Вера Таниш, рассказала, что в седьмой серии сериала украинок показали в унизительном свете. В сцене на 1 час 17 минут главный герой, увидев женщин, покупающих еду, небрежно бросает "Украина". Диалог сопровождается неприятными намеками, унижающими украинских беженок и распространяющими вредные стереотипы.

"В сцене, начинающейся на 1 часе 17 минуте, прозвучали унизительные комментарии, которые ассоциируют украинских женщин-беженок с профессией, оскорбляющей наше достоинство. Такая подача не только несправедлива, но и вредна, потому что она распространяет негативные стереотипы, дискредитируя украинских женщин и влияя на общественное мнение в Турции", – пишет женщина.

Главный герой, видящий ярко одетых девушек, которые у уличного торговца покупают две котлеты, небрежно бросает: "Украина".

"Ты их тоже знаешь, брат", — спрашивает его собеседник.

"Они убегают от войны, становятся беженцами, пытаются выжить", — объясняет актер с сальной улыбкой.

Таниш подчеркнула, что украинские женщины за рубежом — это представительницы разных профессий: юристы, менеджеры, преподаватели, врачи, писательницы и другие квалифицированные специалисты, которые покинули свои дома для защиты себя и своих детей. По словам активистки, сериал игнорирует эту реальность, распространяя ложные представления, которые могут привести к дискриминации в турецком обществе, в частности в отношении детей украинских переселенцев в школах.

"Этот сериал, распространяя искаженную информацию, игнорирует реальность, где украинские женщины, часто в сложных условиях, пытаются обеспечить свои семьи и защищать достоинство своей нации. В Турции тысячи украинских женщин тяжело работают, занимаются общественной деятельностью, поддерживают свою родину в борьбе за независимость", — говорится в обращении.

Украинки напоминают, что многие активно работают и участвуют в общественной жизни, поддерживая Украину даже из-за рубежа. Они выразили надежду на то, что их обращение обратит внимание на важность ответственного представления национальных образов в медиа и поможет избежать формирования вредных стереотипов в обществе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а кторка из популярного сериала "Ранетки" сделала циничное заявление об украинцах.



