Роковое землетрясение: Как страны помогают пострадавшим и что известно о пропавших украинцах

Глава Национального центра землетрясений в Сирии Раед Ахмед назвал землетрясение магнитудой в 7,8 "крупнейшим землетрясением, зафиксированным в истории центра". Он унес жизни 2 300 человек, еще тысячи травмированы. Ряд стран, как и Украина, выразили готовность помочь Турции справиться с последствиями стихийного бедствия, пишут "Комментарии".



Неизвестна судьба 24 граждан Украины после землетрясения в Турции

Правительство Сирии также призвало международное сообщество прийти ему на помощь. Сотрудники ООН работают в Турции и Сирии, чтобы оценить потребности и оказать помощь, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в заявлении.

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"Мы рассчитываем на то, что международное общество поможет тысячам семей, пострадавших от этой катастрофы, многие из которых уже остро нуждаются в гуманитарной помощи в районах, доступ к которым является проблемой", – сказал он.

Президент США Джо Байден поручил своей команде "следить за ситуацией в координации с Турцией и оказывать необходимую помощь".

Британское правительство отправит в Турцию 76 поисково-спасательных специалистов с четырьмя поисковыми собаками и спасательным оборудованием, а британская бригада экстренной медицинской помощи оценит ситуацию на месте. Лондон поддерживает и контакты с ООН по поддержке Сирии.

Объединенные Арабские Эмираты создают полевой госпиталь в Турции и отправляют свои поисково-спасательные группы, а Ирак направит группы гражданской защиты в Турцию и Сирию с грузами для чрезвычайных ситуаций и помощи, продовольствием и горючим.

Также Испания и другие европейские страны заявили, что пришлют разнообразную помощь, включая спасателей и оборудование, а правительство Катара заявило, что начнет осуществлять рейсы помощи в Турцию. До сих пор неизвестно, сколько разрушений нанесли два подряд землетрясения.

Украинские дипломаты получили 24 сообщения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в пострадавших от землетрясения провинциях Турции, их судьбу выясняют. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос о помощи украинцам в Турции. В посольстве Украины в связи со стихийным бедствием был создан оперативный штаб, привлечены также консульства в Стамбуле и Анталии, дипломаты держат связь с турецкими спасательными службами.

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