Россия попыталась поссорить Украину и Турцию: что произошло

СМИ Турции обнародовали фейковое "заявление" президента Владимира Зеленского по поводу войны в Израиле Медиа неправильно трактовали слова главы украинского государства по поводу войны на Ближнем Востоке.

РФ попыталась поссорить Украину и Турцию (фото из открытых источников)

В посольстве Украины в Турции заявили о попытках РФ перессорить Украину и Турцию. Это заявление сотрудники ведомства обнародовали в социальных сетях сегодня, 8 ноября.

Речь идет, что в инфопространство Турции сделали вброс о том, что якобы "отвечая на вопрос, совершал ли Израиль военные преступления в Газе", президент Зеленский отметил, что "в войне с терроризмом нет законов и правил". Именно эту цитату подхватило несколько ресурсов-миллионников и пользователи социальных сетей, не ссылаясь на первоисточник.

Как утверждают украинские дипломаты, турецкие издания неправильно трактовали высказывания украинского лидера. Он, озвучил в интервью тех, кто разжег вражду и конфликт на Ближнем Востоке, это касается России и Ирана.

"Именно Россию и Иран президент Украины отметил как спонсоров терроризма, и они, как известно, для многих стран мира, не соблюдают никаких правил и законов", — говорится в заявлении.

Владимир Зеленский отмечает важность защиты для всех мирных жителей и оказания гуманитарной помощи для гражданских во время обострения израильско-палестинского конфликта, сообщают представители посольства.

"Нужно открыть гуманитарные коридоры, освободить пленных, помочь гражданским... Мы должны всем миром остановить эту войну", — выразили свою позицию дипломаты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган разрывает контакты с Нетаньяху .