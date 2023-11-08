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Россия попыталась поссорить Украину и Турцию: что произошло

Украинские дипломаты заподозрили РФ в попытках поссорить нашу страну и Турцию

сегодня, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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СМИ Турции обнародовали фейковое "заявление" президента Владимира Зеленского по поводу войны в Израиле Медиа неправильно трактовали слова главы украинского государства по поводу войны на Ближнем Востоке.

Россия попыталась поссорить Украину и Турцию: что произошло

РФ попыталась поссорить Украину и Турцию (фото из открытых источников)

В посольстве Украины в Турции заявили о попытках РФ перессорить Украину и Турцию. Это заявление сотрудники ведомства обнародовали в социальных сетях сегодня, 8 ноября.


Речь идет, что в инфопространство Турции сделали вброс о том, что якобы "отвечая на вопрос, совершал ли Израиль военные преступления в Газе", президент Зеленский отметил, что "в войне с терроризмом нет законов и правил". Именно эту цитату подхватило несколько ресурсов-миллионников и пользователи социальных сетей, не ссылаясь на первоисточник.

Как утверждают украинские дипломаты, турецкие издания неправильно трактовали высказывания украинского лидера. Он, озвучил в интервью тех, кто разжег вражду и конфликт на Ближнем Востоке, это касается России и Ирана.

"Именно Россию и Иран президент Украины отметил как спонсоров терроризма, и они, как известно, для многих стран мира, не соблюдают никаких правил и законов", — говорится в заявлении.

Владимир Зеленский отмечает важность защиты для всех мирных жителей и оказания гуманитарной помощи для гражданских во время обострения израильско-палестинского конфликта, сообщают представители посольства.

"Нужно открыть гуманитарные коридоры, освободить пленных, помочь гражданским... Мы должны всем миром остановить эту войну", — выразили свою позицию дипломаты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган разрывает контакты с Нетаньяху .



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Источник: https://www.facebook.com/100068981327101/posts/pfbid02iHgV3vEoUHTQV9V4vPpvcGuq4S9BjieK3tpGJ9K5KXRRY5ZHnE761ng73MKXdToRl/
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