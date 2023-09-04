Россия вооружила "Кинжалами" новый бомбардировщик: что это значит

Теперь у Кремля есть еще один самолет, который может использоваться для ударов по Украине. Россияне впервые запустили свою гиперзвуковую ракету "Кинжал" из бомбардировщика Су-34. Об этом пишет издание ТАСС, но пропагандистское СМИ не сообщило , где российские оккупанты впервые запустили с борта Су-34 "Кинжал".

Российский самолет Су-34 (фото из открытых источников)

До этого главным самолетом-носителем этих ракет Х-47м2 был МиГ-31к.

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В сообщении говорится, что Су-34 не рассматривали как возможного носителя "Кинжалов". Оккупанты планировали этими ракетами оснастить многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Но этот самолет так и не стал массовым в рядах ВКС РФ. Но важнейшая задача из Кремля найти быстро приемлемую замену Су-57 осталась. Первый экипаж Су-34, сумевший прицепить "Кинжалы", представили к государственным наградам.

Следует отметить, что профильные эксперты рассказывали, почему Россия не может применять массово "Кинжалы". Во-первых, стоимость одной ракеты составляет около десяти миллионов долларов. Во – вторых у них есть дефицит носителей этих ракет. Это стало ощутимо после атаки дронов на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. Именно тогда впервые был полностью уничтожен сверхзвуковой бомбардировщик, который мог быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько стоит один день войны с Россией. Один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов, и это преимущественно средства, выделяемые из государственного бюджета, а не волонтерские сборы. Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр обороны Алексей Резников.

У главы Минобороны поинтересовались, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают на средства, которые граждане сбрасывают волонтерам, а не бюджетным. В ответ Алексей Резников заявил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день – это 3% всего что попало на войну. День войны стоит Украине 100 миллионов долларов.