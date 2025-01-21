Российский газ таки будет в Словакии: кто спасет Фицо и компанию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо способствовать обеспечению поставок российского газа через Турцию. Турецкий лидер заверил в готовности к переговорам с Россией для поиска решения, отвечающего энергетическим потребностям Словакии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Эрдоган и Фицо. Фото: из открытых источников

Во время общения с журналистами по итогам встречи с Фицо Эрдоган подтвердил, что Турция готова вести переговоры со Словакией и Россией для поиска решения по транзиту российского газа.

"Сделаем шаг", – сказал турецкий лидер, добавив, что его министр иностранных дел Хакан Фидан обратится к российскому визави, а он сам поговорит с российским правителем Владимиром Путиным.

"Давайте достигнем решения относительно потребностей Словакии в природном газе", – добавил Эрдоган.

Словацкий премьер в свою очередь заявил, что можно было бы найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию.

"Российские партнеры должны присоединиться и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы он попал на словацкую территорию", — сказал Фицо во время пресс-конференции.

Одиозный премьер добавил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Реджеп Тайип Эрдоган в новогоднем видеообращении выразил стремление к завершению войны между Украиной и Россией. Турецкий лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом для Анкары в 2025 году будет оставаться достижение мира.

31 декабря, в канун Нового года, Эрдоган отметил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта между двумя черноморскими соседями.

"Нашим приоритетом остается положить конец войне справедливым миром между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями по Черному морю. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", — заявил президент Турции в обращении, цитируемом TRT Haber.



