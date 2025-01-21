Российский газ таки будет в Словакии: кто спасет Фицо и компанию

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо способствовать обеспечению поставок российского газа через Турцию. Турецкий лидер заверил в готовности к переговорам с Россией для поиска решения, отвечающего энергетическим потребностям Словакии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Эрдоган и Фицо. Фото: из открытых источников
Во время общения с журналистами по итогам встречи с Фицо Эрдоган подтвердил, что Турция готова вести переговоры со Словакией и Россией для поиска решения по транзиту российского газа.
Словацкий премьер в свою очередь заявил, что можно было бы найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию.
Одиозный премьер добавил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.
Читайте также на портале "Комментарии" — Реджеп Тайип Эрдоган в новогоднем видеообращении выразил стремление к завершению войны между Украиной и Россией. Турецкий лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом для Анкары в 2025 году будет оставаться достижение мира.
31 декабря, в канун Нового года, Эрдоган отметил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта между двумя черноморскими соседями.
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