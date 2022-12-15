Сбежавший из страны от мобилизации россиянин, публично обидел турок (ВИДЕО)

На территории Турции гражданин РФ показал свой "настоящий" нрав. Несмотря на то, что россиянин накинул пятками от мобилизации в России, он еще нахамил жителям Турции. Это скандальное видео с неадекватом из РФ обнародовано в Telegram-канале "Украина сейчас".

В Турции снова отличился представитель России (фото из открытых источников)

Во время посещения супермаркета, негостеприимный турист назвал жителей "чу*ками". На его слова прореагировала рядом женщина, сделав замечания.

"Вы почему их так называете? Они турки! Вы их обижаете! Вы никого не любите, кроме себя!" – сказала она. .

Беглец из РФ заявил, что "он их так не называл".

Молодой человек чувствовал себя "хозяином положения", и перебивая реплики покупателей, отстаивал свою правоту. Через некоторое время, перескандав со всеми покупателями, он накинул пятками из торгового центра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россию снова ждет мобилизация . В России скрытая мобилизация не прекращалась, поскольку на фронте российская армия несет большие потери. Кроме того, совсем скоро начнется очередная волна мобилизации, но это не поможет Кремлю решить главную проблему – более профессиональная российская армия от этого не станет и по-прежнему на фронт будут отправлять слабо подготовленных и немотивированных солдат. Американские аналитики отмечают, что продолжение скрытых мобилизационных мер и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил. Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что у президента России Владимира Путина нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

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