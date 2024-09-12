Стало известно, какой сигнал Эрдоган послал НАТО заявлением о возвращении Крыма Украине

Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Крым нужно вернуть Украине и намерение вступить в БРИКС указывают на то, что Анкара пытается играть на всех шахматных досках, заявил политолог Юрий Богданов.

Реджеп Эрдоган

По его словам, прежде всего речь идет о том же тюркском мире. Политолог отмечает, что Эрдоган регулярно подчеркивает приоритет защиты крымских татар, имеющих тюркские корни. Турция долгое время поддерживает это общество и выступает против нарушений их прав на оккупированной территории.

"Приблизительно по той же причине у Турции сложная динамика отношений с Китаем. Из-за уйгуров. И фактор влияния на тюркские общины и народы в других странах рассматривается как инструмент влияния на политику этих стран, даже если это такие гиганты как Китай и Россия", – говорит эксперт.

Кроме того, по мнению Богданова, Турция, как и куча других стран, в которых не до конца разрешены территориальные споры или существуют сепаратистские движения, всегда будут поддерживать легитимную территориальную целостность других стран.

Также, добавляет политолог, не следует забывать о факторе Черного моря. По его словам, стратегически в интересах Турции сохранение адекватного баланса и безопасности в Черном море. При этом, подчеркивает эксперт, контроль России над Крымом создает дисбаланс в сторону последней и создает вызовы для Анкары, стремящейся усилить свое влияние на Черном море, обеспечить спокойную торговлю в регионе и не создавать угроз для своих стратегических проливов в Мраморном море. Потому украинский Крым гораздо более привлекательный сценарий, добавил эксперт.

"Выступая за возвращение Крыма Украине Эрдоган посылает сигнал НАТО и западным партнерам о своей поддержке международного права. Это в очередной раз напоминает "да, мы, конечно, специфический член НАТО, но мы член НАТО, мы просто хотим защищать в первую очередь свои интересы", — считает политолог.

Впрочем, по его словам, Эрдоган хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб. Именно поэтому он ведет свою страну – члена НАТО в БРИКС. Эксперт добавляет, что БРИКС не следует рассматривать как какой-то "союз". Между его членами слишком много противоречий и их всех объединяет только приемлемые отношения с Россией.

"Поэтому Анкара туда и лезет. Чтобы укрепить свои экономические и политические позиции на глобальном уровне, получить дополнительные входы в Африку и Азию, диверсифицировать свою политику", — отметил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыму Украине.



