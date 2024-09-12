Стало известно, какой сигнал Эрдоган послал НАТО заявлением о возвращении Крыма Украине

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Ткачик Олеся
Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Крым нужно вернуть Украине и намерение вступить в БРИКС указывают на то, что Анкара пытается играть на всех шахматных досках, заявил политолог Юрий Богданов.
Реджеп Эрдоган
По его словам, прежде всего речь идет о том же тюркском мире. Политолог отмечает, что Эрдоган регулярно подчеркивает приоритет защиты крымских татар, имеющих тюркские корни. Турция долгое время поддерживает это общество и выступает против нарушений их прав на оккупированной территории.
Кроме того, по мнению Богданова, Турция, как и куча других стран, в которых не до конца разрешены территориальные споры или существуют сепаратистские движения, всегда будут поддерживать легитимную территориальную целостность других стран.
Также, добавляет политолог, не следует забывать о факторе Черного моря. По его словам, стратегически в интересах Турции сохранение адекватного баланса и безопасности в Черном море. При этом, подчеркивает эксперт, контроль России над Крымом создает дисбаланс в сторону последней и создает вызовы для Анкары, стремящейся усилить свое влияние на Черном море, обеспечить спокойную торговлю в регионе и не создавать угроз для своих стратегических проливов в Мраморном море. Потому украинский Крым гораздо более привлекательный сценарий, добавил эксперт.
Впрочем, по его словам, Эрдоган хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб. Именно поэтому он ведет свою страну – члена НАТО в БРИКС. Эксперт добавляет, что БРИКС не следует рассматривать как какой-то "союз". Между его членами слишком много противоречий и их всех объединяет только приемлемые отношения с Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыму Украине.
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