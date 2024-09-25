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Страна НАТО официально предложила стать посредником на переговорах Украины и РФ

Эрдоган во время встречи с Зеленским предложил свои услуги в качестве посредника на переговорах между Украиной и РФ

сегодня, 16:42
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Ткачик Олеся

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому стать посредником по переговорам между Украиной и Россией во время их встречи в США. Об этом сообщил директорат коммуникаций администрации президента Турции.

Страна НАТО официально предложила стать посредником на переговорах Украины и РФ

Реджеп Эрдоган

В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, войну с Россией, усилия по достижению мира, а также ряд региональных и глобальных вопросов. Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда верила в возможность завершения войны путем диалога, при этом уважая территориальную целостность и суверенитет Украины. Он также заверил, что Анкара продолжает работу по достижению этой цели.

При этом президент Турции заявил о готовности его страны выступить посредником между Украиной и Россией с целью достижения "длительного и справедливого мира". Кроме того, Эрдоган пообещал продолжить усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы и обеспечению прекращения огня, которое, по его мнению, может стать первым шагом к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи также сообщил, что обсуждал с Эрдоганом реализацию "формулы мира", особое внимание уделив обеспечению безопасности судоходства в Черном море, усилению двусторонней торговли, экономическому сотрудничеству и участию турецких компаний в восстановлении Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Эрдоган заявил, что против вступления Украины в НАТО выступает не только ряд стран, но и лидер Альянса США. Они не желают приема Украины в свои ряды. Замечания Эрдогана, скорее всего, разочаруют его украинского коллегу Владимира Зеленского, который продолжает настаивать, чтобы партнеры дали конкретные обещания по поводу перспектив членства Украины в блоке.




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Источник: https://x.com/iletisim/status/1838749427835502783
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