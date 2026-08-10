Такого шага от Эрдогана Путин точно не ожидал: какое решение Анкары станет страшным ударом для Кремля

В мире формируется новая система геополитических союзов, которая может повлиять и на ход российско-украинской войны. Об этом заявил политолог Евгений Магда, анализируя оборонное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией.

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По словам эксперта, у трех суннитских государств есть разные ресурсы и возможности, но именно их сочетание делает новый альянс особенно весомым. У Пакистана есть ядерный потенциал, Саудовская Аравия — значительные финансовые ресурсы и влияние на нефтяном рынке, а Турция владеет одной из самых мощных армий НАТО.

"Это соединение ядерного оружия Пакистана, финансовых ресурсов Саудовской Аравии и Турции", — отметил Магда.

Отдельно политолог обратил внимание на роль Реджепа Эрдогана. По его мнению, турецкий президент стремится усилить собственное влияние в суннитском мире и одновременно продемонстрировать России, что Анкара готова действовать самостоятельно.

"Эрдоган является реальным претендентом на лидерство в мусульманском мире, во всяком случае, в суннитской его части", — пояснил Магда.

При этом Турция продолжает балансировать между разными центрами силы. Анкара поддерживает контакты с Кремлем, но в то же время поставляет Украине вооружение, в частности, ракеты ATACMS, и развивает военное сотрудничество с Киевом.

Магда считает, что у нового альянса может быть несколько задач, среди которых — сдерживание России и усиление позиций его участников на Ближнем Востоке.

"Эти страны, объединившись, показывают России, что они будут влиять в ее областях интересов", — подчеркнул эксперт.

В то же время, политолог предполагает, что Турция может действовать не без согласования с США. По его мнению, потенциальный тандем Эрдогана и Трампа заинтересован в завершении войны без получения Кремлем решающих преимуществ.

Для Украины, подчеркнул Магда, важно использовать противоречия между Россией и другими государствами в свою пользу, но в то же время помнить о собственных интересах.

"Мы должны использовать ее в своих интересах, делать все для того, чтобы интерес Турции был учтен", – подытожил политолог.

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