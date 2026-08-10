На такий крок від Ердогана Путін точно не чекав: яке рішення Анкари стане страшним ударом для Кремля

У світі формується нова система геополітичних союзів, яка потенційно може вплинути й на перебіг російсько-української війни. Про це заявив політолог Євген Магда, аналізуючи оборонну угоду між Туреччиною, Пакистаном та Саудівською Аравією.

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За словами експерта, три сунітські держави мають різні ресурси та можливості, але саме їхнє поєднання робить новий альянс особливо вагомим. Пакистан має ядерний потенціал, Саудівська Аравія — значні фінансові ресурси та вплив на нафтовому ринку, а Туреччина володіє однією з найпотужніших армій НАТО.

"Це поєднання ядерної зброї Пакистану, фінансових ресурсів Саудівської Аравії та Туреччини", – зазначив Магда.

Окремо політолог звернув увагу на роль Реджепа Ердогана. На його думку, турецький президент прагне посилити власний вплив у сунітському світі та одночасно продемонструвати Росії, що Анкара готова діяти самостійно.

"Ердоган є реальним претендентом на лідерство в мусульманському світі, у всякому разі в сунітській його частині", – пояснив Магда.

При цьому Туреччина продовжує балансувати між різними центрами сили. Анкара підтримує контакти з Кремлем, але водночас постачає Україні озброєння, зокрема ракети ATACMS, та розвиває військову співпрацю з Києвом.

Магда вважає, що новий альянс може мати кілька завдань, серед яких — стримування Росії та посилення позицій його учасників на Близькому Сході.

"Ці країни, об'єднавшись, показують Росії, що вони будуть впливати в її сферах інтересів", – наголосив експерт.

Водночас політолог припускає, що Туреччина може діяти не без узгодження зі США. На його думку, потенційний тандем Ердогана і Трампа зацікавлений у завершенні війни без отримання Кремлем вирішальних переваг.

Для України, наголосив Магда, важливо використовувати суперечності між Росією та іншими державами на власну користь, але водночас пам’ятати про власні інтереси.

"Ми маємо використовувати її у своїх інтересах, робити все для того, щоб інтерес Туреччини був врахований", – підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські безпілотники атакували ракетну позицію російського комплексу С-400 "Тріумф", який, за даними британського видання The Telegraph, використовується для захисту однієї з резиденцій Володимира Путіна на Чорноморському узбережжі. Йдеться про відомий палацовий комплекс неподалік Геленджика.