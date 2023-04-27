Теперь еще и крылатые ракеты: BAYKAR представил новую продукцию

Новую крылатую авиационную ракету разработала компания Baykar для поражения стратегических целей в глубоком тылу противника. Называется она – Bayraktar Kemankes (Kagem), пишут "Комментарии" по информации производителя.

Крылатую ракету Kemankes (Kagem) представил турецкий производитель

Новая ракета оснащена системой оптического наведения с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающего обнаружение, идентификацию и наведение на цель на финальном отрезке полета. Длина ракеты – 1,73 метра, а высота – 0,4 метра. Размах крыльев составляет 1,25 метра. Максимальный вес ракеты – 30 килограммов, из которых 6 кг – боевая часть.

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Заявленная крейсерская скорость крылатой ракеты составляет 0,3 Маха (360 км/ч), однако она может развивать максимальную скорость до 0,7 Маха (720 км/ч). Так называемый "рабочий потолок" для него составляет 5500 метров. Ракета оснащена жидкотопливным реактивным двигателем, обеспечивающим ее работу в течение 60 минут.

Kemankes имеет радиус действия более 200 км и дальность связи до 50 км. Ракета способна совершать полет в автономном режиме с помощью системы автопилота. Наведение ракеты на цель выполняет оптическая система наведения с 2-осевой стабилизацией, 36-кратным зумом и лазерным дальномером с радиусом действия 2,8 километра.

Система наведения оснащена искусственным интеллектом, способным поражать цели в автоматическом режиме или в ручном режиме при наличии связи на финальном отрезке полета. Вероятно, управление ракетой может передаваться от одного оператора другому.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, в Украине представили новый беспилотник-разведчик.

Как писали "Комментарии", Украина пытается получить разную военную технику для борьбы против российских войск, чтобы в дальнейшем начать контрнаступление для освобождения оккупированных территорий.