Трамп окончательно убедил Эрдогана: Турция нанесет сильный удар по России

Турция активно диверсифицирует энергетические источники – наращивает добычу газа на собственных месторождениях и расширяет инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа из США и Алжира.

Фото: из открытых источников

Турция планирует обеспечивать более 50% своих газовых потребностей до конца 2028 года, сообщает Reuters. Такой результат станет возможным благодаря активному наращиванию внутренней добычи природного газа, а также значительному росту импорта сжиженного газа из США.

Этот энергетический поворот стал серьезным вызовом для России и Ирана — стран, долго остававшихся основными поставщиками газа для Турции. Анкара может оказаться последним крупным рынком сбыта для их энергоносителей, что чревато дальнейшим сокращением экспортных объемов из обоих государств.

Такие изменения стали отчасти ответом на дипломатическое давление со стороны Вашингтона. США открыто призвали своих партнеров, включая Турцию, уменьшить зависимость от энергоресурсов России и Ирана на фоне геополитического напряжения.

Несмотря на то, что Москва все еще является главным поставщиком газа для Турции, ее доля на рынке значительно снизилась — с 60% до 37% в первой половине 2025 года. Ожидается, что ситуация продолжит меняться, ведь объемы импорта СПГ из США должны вырасти вдвое.

Это позволит покрыть более половины из примерно 53 миллиардов кубометров ежегодного потребления газа в стране, что автоматически снизит потребность в трубопроводном импорте. При этом объем газа, получаемый Турцией по контрактам с Россией, Ираном и Азербайджаном, в настоящее время составляет 41 миллиард кубометров.

Активное развитие альтернативных источников – еще один стратегический шаг Анкары. Государственная компания TPAO усиленно разрабатывает свои месторождения, а частные предприятия инвестируют в расширение инфраструктуры для приема СПГ из США и Алжира.

Согласно прогнозам Reuters, с 2028 года совокупный объем внутренней добычи и импорта СПГ в Турции составит более 26 миллиардов кубометров в год, что является существенным ростом по сравнению с нынешними 15 миллиардами.

Как уже писали "Комментарии", Шевченковский районный суд города Днепр принял решение об изменении меры пресечения для народного депутата Николая Тищенко и бывшего сотрудника полиции Богдана Писаренко. Оба проходят как фигуранты по делу о незаконном задержании бывшего бойца спецподразделения Kraken (ГУР МОУ) Дмитрия Мазохи.