Трамп остаточно переконав Ердогана: Туреччина завдасть сильного удару по Росії

Туреччина активно диверсифікує енергетичні джерела — нарощує видобуток газу на власних родовищах і розширює інфраструктуру для імпорту зрідженого природного газу з США та Алжиру.

Фото: з відкритих джерел

Туреччина планує забезпечувати понад 50% своїх газових потреб до кінця 2028 року, повідомляє Reuters. Такий результат стане можливим завдяки активному нарощуванню внутрішнього видобутку природного газу, а також значному зростанню імпорту зрідженого газу зі Сполучених Штатів.

Цей енергетичний поворот став серйозним викликом для Росії та Ірану — країн, які тривалий час залишались основними постачальниками газу для Туреччини. Анкара може виявитися останнім великим ринком збуту для їхніх енергоносіїв, що загрожує подальшим скороченням експортних обсягів з обох держав.

Такі зміни стали частково відповіддю на дипломатичний тиск з боку Вашингтона. США відкрито закликали своїх партнерів — включно з Туреччиною — зменшити залежність від енергоресурсів Росії та Ірану на тлі геополітичної напруги.

Попри те, що Москва все ще є головним постачальником газу для Туреччини, її частка на ринку значно знизилась — з понад 60% до 37% у першій половині 2025 року. Очікується, що ситуація продовжить змінюватися, адже обсяги імпорту СПГ зі США мають зрости вдвічі.

Це дозволить покрити понад половину з приблизно 53 мільярдів кубометрів щорічного споживання газу в країні, що автоматично зменшить потребу в трубопровідному імпорті. При цьому обсяг газу, який Туреччина отримує за контрактами з Росією, Іраном та Азербайджаном, нині становить 41 мільярд кубометрів.

Активний розвиток альтернативних джерел — ще один стратегічний крок Анкари. Державна компанія TPAO посилено розробляє власні родовища, а приватні підприємства інвестують у розширення інфраструктури для прийому СПГ із США та Алжиру.

Згідно з прогнозами Reuters, з 2028 року сукупний обсяг внутрішнього видобутку та імпорту СПГ у Туреччині сягне понад 26 мільярдів кубометрів на рік, що є суттєвим зростанням у порівнянні з нинішніми 15 мільярдами.

Як вже писали "Коментарі", Шевченківський районний суд міста Дніпро ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка та колишнього працівника поліції Богдана Писаренка. Обидва проходять як фігуранти у справі щодо незаконного затримання колишнього бійця спецпідрозділу Kraken (ГУР МОУ) Дмитра Мазохи.