Турция готовит для Украины дальнобойный сюрприз: почему Путину действительно есть чего волноваться

США готовят разрешение на передачу Украине американского вооружения со складов Турции. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня M270 MLRS и баллистических ракетах M39 ATACMS. Для Киева такое соглашение может стать важным усилением дальнобойных возможностей.

Американские ракетные установки MLRS. Фото: из открытых источников

Турция заинтересована в выведении из своих запасов более старых американских систем и боеприпасов на фоне модернизации собственной армии. В то же время Украина может получить вооружение, совместимое с уже имеющимися у нее западными системами.

По данным, приведенным в открытых документах Конгресса США, речь идет о намерении Турции передать Украине 12 установок M270, 70 ракет M39 ATACMS, а также значительный объем боеприпасов.

Для Анкары это не первый случай военной поддержки Киева. Турция еще до полномасштабного вторжения начала поставлять Украине беспилотники Bayraktar TB2, а после 2022 передавала также бронетехнику и другие вооружения. Forbes напоминает, что Турция фактически стала одним из важнейших поставщиков оружия для Украины.

В то же время, на другой стороне регионального противостояния оказался Иран. Тегеран снабжал Россию ударными беспилотниками Shahed и технологиями их производства. В РФ эти дроны получили названия Герань-1 и Герань-2. По данным Forbes, Иран также передавал России баллистические ракеты Fath-360, хотя подтверждения их применения РФ в войне против Украины автор не приводит.

Другие государства Ближнего Востока также помогали Украине. В частности, ОАЭ, Иордания и Катар передавали Киеву бронетехнику, системы ПВО и артиллерию частично за счет западного финансирования.

Отдельно Forbes обращает внимание на Израиль: Киев не раз просил его о современных системах ПВО, но непосредственных поставок новых израильских комплексов не получил. В то же время, через США Украине передавались списанные израильские Patriot PAC-2.

В итоге Ближний Восток все более заметно влияет на баланс сил в российско-украинской войне: Турция помогает Киеву, Иран — Москве, а другие страны пытаются маневрировать между сторонами. Если американское разрешение будет получено, турецкая передача M270 и ATACMS станет одним из самых заметных эпизодов этой сложной игры.

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