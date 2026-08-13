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Туреччина готує для України далекобійний сюрприз: чому Путіну справді є чого хвилюватися

Анкара хоче позбутися старішого озброєння, а Київ може отримати потужне підсилення для ударів на великій відстані

13 серпня 2026, 15:18
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Кравцев Сергей

США готують дозвіл на передачу Україні американського озброєння зі складів Туреччини. Йдеться, зокрема, про реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та балістичні ракети M39 ATACMS. Для Києва така угода може стати важливим посиленням далекобійних спроможностей.

Туреччина готує для України далекобійний сюрприз: чому Путіну справді є чого хвилюватися

Американські ракетні установки MLRS. Фото: з відкритих джерел

Як пише Forbes, Туреччина зацікавлена у виведенні зі своїх запасів старіших американських систем та боєприпасів на тлі модернізації власної армії. Водночас Україна може отримати озброєння, сумісне з уже наявними у неї західними системами.

За даними, наведеними у відкритих документах Конгресу США, йдеться про намір Туреччини передати Україні 12 установок M270, 70 ракет M39 ATACMS, а також значний обсяг боєприпасів.

Для Анкари це не перший випадок військової підтримки Києва. Туреччина ще до повномасштабного вторгнення почала постачати Україні безпілотники Bayraktar TB2, а після 2022 року передавала також бронетехніку та інші озброєння. Forbes нагадує, що Туреччина фактично стала одним із важливих постачальників зброї для України.

Водночас на іншому боці регіонального протистояння опинився Іран. Тегеран забезпечував Росію ударними безпілотниками Shahed та технологіями їх виробництва. У РФ ці дрони отримали назви "Герань-1" і "Герань-2". За даними Forbes, Іран також передавав Росії балістичні ракети Fath-360, хоча підтверджень їх застосування РФ у війні проти України автор не наводить.

Інші держави Близького Сходу також допомагали Україні. Зокрема, ОАЕ, Йорданія та Катар передавали Києву бронетехніку, системи ППО та артилерію, частково за рахунок західного фінансування.

Окремо Forbes звертає увагу на Ізраїль: Київ неодноразово просив його про сучасні системи ППО, але безпосередніх поставок нових ізраїльських комплексів не отримав. Водночас через США Україні передавалися списані ізраїльські Patriot PAC-2.

У підсумку Близький Схід дедалі помітніше впливає на баланс сил у російсько-українській війні: Туреччина допомагає Києву, Іран — Москві, а інші країни намагаються маневрувати між сторонами. Якщо американський дозвіл буде отримано, турецька передача M270 та ATACMS стане одним із найпомітніших епізодів цієї складної гри.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Чорному морі стає надто небезпечно: яке рішення ухвалила Туреччина через війну в Україні.




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Джерело: https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2026/08/12/middle-east-countries-continue-to-arm-both-sides-of-russia-ukraine-war/
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