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Турция идет на новое соглашение с Россией: о чем хочет договориться Анкара

Договоренность должна обеспечить Турцию российскими азотными и фосфатными удобрениями накануне посевной, несмотря на проблемы с логистикой из-за войны в Черном море

8 сентября 2026, 14:56
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Кравцев Сергей

Турция 8 сентября планирует подписать с Россией меморандум о взаимопонимании, который должен открыть путь увеличения импорта российских азотных удобрений. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Турции.

Турция идет на новое соглашение с Россией: о чем хочет договориться Анкара

Турция и Россия. Фото: из открытых источников

Документ должен касаться фосфатных удобрений и аммиака. По информации турецкого ведомства, договоренность должна помочь Анкаре обеспечить внутренний рынок необходимыми удобрениями и сырьем в преддверии нового посевного сезона.

Меморандум в Москве должен подписать заместитель министра сельского хозяйства Турции Ахмет Багджи и его российский коллега Максим Боровой.

Для Турции вопрос поставки удобрений важен из-за разницы между внутренним производством и спросом. Ежегодно страна производит около 5 млн. тонн удобрений, тогда как ее потребности оцениваются примерно в 7 млн. тонн. При этом турецкие предприятия обладают производственными мощностями более чем на 8 млн тонн в год.

Однако в полной мере использовать эти возможности Анкара не может из-за зависимости от импорта ключевого сырья. Среди них – аммиак, фосфорная кислота, фосфатная руда, калийные удобрения и сера.

Отдельной проблемой остается логистика. Bloomberg обращает внимание, что атаки в Черном море повлияли на маршруты поставок и усилили зависимость России от портов Балтийского моря. Это, в свою очередь, увеличило стоимость доставки российских товаров в такие страны, как Турция.

Новая договоренность должна упростить доступ Анкары к необходимой российской продукции и сырью. Для Москвы расширение экспорта удобрений будет означать сохранение важного внешнего рынка на фоне санкций и усложнение традиционных логистических маршрутов.

Таким образом, экономические интересы снова заставляют Турцию и Россию искать практические решения даже на фоне войны и проблем с черноморскими перевозками.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-08/turkey-set-to-sign-deal-with-russia-to-boost-fertilizer-imports
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