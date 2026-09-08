Туреччина йде на нову угоду з Росією: про що хоче домовитися Анкара

Туреччина 8 вересня планує підписати з Росією меморандум про взаєморозуміння, який має відкрити шлях до збільшення імпорту російських азотних добрив. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на Міністерство сільського господарства Туреччини.

Туреччина та Росія. Фото: із відкритих джерел

Документ має стосуватися також фосфатних добрив та аміаку. За інформацією турецького відомства, домовленість повинна допомогти Анкарі забезпечити внутрішній ринок необхідними добривами та сировиною напередодні нового посівного сезону.

Меморандум у Москві мають підписати заступник міністра сільського господарства Туреччини Ахмет Багджи та його російський колега Максим Боровий.

Для Туреччини питання постачання добрив є важливим через різницю між внутрішнім виробництвом та попитом. Щороку країна виробляє близько 5 млн тонн добрив, тоді як її потреби оцінюються приблизно у 7 млн тонн. При цьому турецькі підприємства мають виробничі потужності більш ніж на 8 млн тонн на рік.

Однак повною мірою використовувати ці можливості Анкара не може через залежність від імпорту ключової сировини. Серед неї – аміак, фосфорна кислота, фосфатна руда, калійні добрива та сірка.

Окремою проблемою залишається логістика. Bloomberg звертає увагу, що атаки в Чорному морі вплинули на маршрути постачання та посилили залежність Росії від портів Балтійського моря. Це, своєю чергою, збільшило вартість доставки російських товарів до таких країн, як Туреччина.

Нова домовленість має спростити доступ Анкари до необхідної російської продукції та сировини. Для Москви ж розширення експорту добрив означатиме збереження важливого зовнішнього ринку на тлі санкцій та ускладнення традиційних логістичних маршрутів.

Таким чином, економічні інтереси знову змушують Туреччину та Росію шукати практичні рішення навіть на тлі війни та проблем із чорноморськими перевезеннями.

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