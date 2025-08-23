Турция может направить своих военных в Украину: появились новые детали

Турция может отправить своих военных в Украину в случае подписания мирного соглашения для недопущения повторения российской агрессии. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

Турецкие военные. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что Турция может присоединиться к государствам, которые предоставляют Украине гарантии безопасности.

"Турция одна из более 10 стран, которые уже рассматривают потенциально возможность отправки своих военных в Украину как стабилизирующий фактор предоставления гарантий о неповторении агрессии России в случае заключения мирного соглашения", — отметил Джелял.

По его словам, также эта страна готова присоединиться к разминированию Черного моря и украинских территорий.

Нариман Джелял отметил, что он только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и у него состоялся довольно откровенный разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря. Был проговарен момент о гражданском разминировании, то есть наших территорий непосредственно.

По его словам, Турция до сих пор остается одной из лучших площадок для будущих переговоров на уровне делегаций и лидеров.

"Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности на Черном море", — говорится в сообщении.



