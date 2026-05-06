Турция неожиданно сделала жизнь россиян невыносимой: принято жесткое решение

Стоимость оформления вида на жительство для граждан России в Турции существенно выросла. Если раньше годовое разрешение обходилось примерно в 44 доллара, то сейчас его цена превышает 620 долларов. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В ведомстве отмечают, что повышение стоимости стало очередным шагом в направлении усиления миграционной политики по отношению к россиянам за рубежом после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Таким образом, Турция пересматривает условия пребывания иностранцев, в частности граждан России, делая их значительно менее доступными.

Согласно обновленным тарифам, туристический вид на жительство сроком на один год теперь стоит более 620 долларов вместо предыдущих 44. Разрешение на два года также существенно подорожало — примерно до 1284 долларов против прежних 144. Все новые расценки уже применяются при подаче заявок и отражаются в электронных анкетах.

Формирование конечной стоимости состоит из двух основных компонентов: административного сбора за разрешение и оплаты за изготовление пластиковой карты резидента. Для несовершеннолетних заявителей действует сниженный тариф, который примерно на 25% ниже стандартного.

По данным украинской разведки, по состоянию на апрель в Турции с видами на жительство находятся более 74 тысяч граждан РФ. В то же время в течение последнего года наблюдался отток — страну оставили более 11% ранее проживавших там россиян.

Для сравнения, в январе 2023 года количество россиян с разными типами вида на жительство достигало более 154 тысяч человек, что тогда было наибольшим показателем среди всех иностранных граждан в Турции.

В разведке также отмечают, что ужесточение финансовых требований в Турции является частью более широкой международной тенденции: ряд европейских государств и партнерских стран уже ввели дополнительные ограничения или усложнили процедуры получения разрешений на проживание для граждан РФ.

