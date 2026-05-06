Туреччина несподівано зробила життя росіян нестерпним: прийнято жорстке рішення

Вартість оформлення посвідок на проживання для громадян Росії в Туреччині суттєво зросла. Якщо раніше річний дозвіл обходився приблизно у 44 долари, то нині його ціна перевищує 620 доларів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Фото: 24Канал

У відомстві зазначають, що підвищення вартості стало черговим кроком у напрямку посилення міграційної політики щодо росіян за кордоном після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином Туреччина переглядає умови перебування іноземців, зокрема громадян Росії, роблячи їх значно менш доступними.

Згідно з оновленими тарифами, туристична посвідка на проживання строком на один рік тепер коштує понад 620 доларів замість попередніх 44. Дозвіл на два роки також суттєво подорожчав — приблизно до 1284 доларів проти колишніх 144. Усі нові розцінки вже застосовуються під час подання заявок і відображаються в електронних анкетах.

Формування кінцевої вартості складається з двох основних компонентів: адміністративного збору за сам дозвіл та оплати за виготовлення пластикової карти резидента. Для неповнолітніх заявників діє знижений тариф, який приблизно на 25% нижчий від стандартного.

За даними української розвідки, станом на квітень у Туреччині з посвідками на проживання перебувають понад 74 тисячі громадян РФ. Водночас протягом останнього року спостерігався відтік — країну залишили понад 11% росіян, які раніше там мешкали.

Для порівняння, у січні 2023 року кількість росіян із різними типами дозволів на проживання сягала понад 154 тисяч осіб, що тоді було найбільшим показником серед усіх іноземних громадян у Туреччині.

У розвідці також наголошують, що посилення фінансових вимог у Туреччині є частиною ширшої міжнародної тенденції: низка європейських держав та партнерських країн уже запровадила додаткові обмеження або ускладнила процедури отримання дозволів на проживання для громадян РФ.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що українські ракети "Фламінго" та далекобійні безпілотники здійснили серію ударів по стратегічному промисловому об’єкту в російських Чебоксарах. Під вогневий вплив потрапило підприємство, яке має важливе значення для російського оборонно-промислового комплексу. За оцінками експертів, наслідки атаки можуть ускладнити виробництво низки видів далекобійного озброєння, яке Росія активно використовує у війні проти України.