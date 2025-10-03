Турция ответила на ультиматум Трампа по отказу от закупок российской нефти

Турция остается одним из основных покупателей российской нефти и газа, несмотря на требования администрации США. Анкара одновременно расширяет долгосрочные соглашения по импорту СПГ и ищет альтернативные источники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Трамп и Эрдоган. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что закупка российской нефти является коммерческим решением переработчиков. По его словам, власти страны не собираются напрямую вмешиваться в этот процесс.

"Это в сущности решение частных компаний, дистрибьюторов и переработчиков", — сказал министр энергетики.

Он отметил, что турецкие НПЗ изначально были построены для переработки сырья из ближайших источников, поэтому закупки в России имеют не только коммерческий, но и технический характер.

Министр энергетики Турции также подчеркнул необходимость надежного обеспечения страны газом в преддверии зимы. "Мы должны покупать газ у России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, где только можем", — отметил он.

Стоит отметить, заявление прозвучало на фоне усиления давления Вашингтона на союзников с целью сократить энергетическую торговлю с Москвой. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил: "Я хотел бы, чтобы он прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает войну против Украины".

Несмотря на давление, Турция остается одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа. При этом Анкара активно диверсифицирует поставки через долгосрочные соглашения по импорту СПГ из США.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Дональда Трампа усиливают давление: что теперь говорит Индия о закупке российской нефти.



