Туреччина відповіла на ультиматум Трампа щодо відмови від закупівель російської нафти
Туреччина відповіла на ультиматум Трампа щодо відмови від закупівель російської нафти

Міністр енергетики Туреччини наголосив на необхідності надійного забезпечення країни газом напередодні зими

3 жовтня 2025, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Туреччина залишається одним із основних покупців російської нафти та газу, незважаючи на вимоги адміністрації США. Анкара одночасно розширює довгострокові угоди щодо імпорту ЗПГ та шукає альтернативні джерела. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Туреччина відповіла на ультиматум Трампа щодо відмови від закупівель російської нафти

Трамп та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що закупівля російської нафти є комерційним рішенням переробників. За його словами, влада країни не збирається безпосередньо втручатися в цей процес.

"Це по суті рішення приватних компаній, дистриб'юторів та переробників", — сказав міністр енергетики.

Він зазначив, що турецькі НПЗ спочатку були побудовані для переробки сировини з найближчих джерел, тому закупівлі у Росії мають не лише комерційний, а й технічний характер.

Міністр енергетики Туреччини також наголосив на необхідності надійного забезпечення країни газом напередодні зими. "Ми маємо купувати газ у Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану, де тільки можемо", — зазначив він.

Варто зазначити, що заява прозвучала на тлі посилення тиску Вашингтона на союзників з метою скоротити енергетичну торгівлю з Москвою. На зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом президент США Дональд Трамп заявив: "Я хотів би, щоб він припинив купувати нафту у Росії, доки Росія продовжує війну проти України".

Незважаючи на тиск, Туреччина залишається одним із найбільших покупців російської нафти та газу. При цьому Анкара активно диверсифікує постачання через довгострокові угоди щодо імпорту СПГ із США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Дональда Трампа посилюють тиск: що тепер говорить Індія про закупівлю російської нафти.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-03/turkey-says-russian-oil-purchases-up-to-firms-amid-trump-s-call
