Турция променяла ЕС на БРИКС: чем разочарована Анкара

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара сблизилась с группой стран БРИКС, в которую, в частности, входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Турции сказал в интервью телеканалу "Haberturk", информирует "Bloomberg".

Турция и ЕС. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что у Анкары есть отношения со странами БРИКС, которые "также проходят через эволюцию", и она ведет с ними переговоры.

"Если бы у ЕС было желание сделать шаг вперед, наша точка зрения на определенные вопросы могла бы быть другой", – отметил Хакан Фидан.

Турция не смогла достичь прогресса в переговорах с Евросоюзом с момента начала переговоров о вступлении в 2005 году, столкнувшись с рядом препятствий, которые включают в себя недостатки демократии в стране, о которых заявляет ЕС.

"В рамках НАТО существует военный союз, но экономический альянс не материализовался. Поэтому мы продолжаем поиски", – сказал Фидан относительно ЕС.

Отмечается, что слова главы МИД, возможно, были направлены на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к ускорению переговоров с Турцией.

"Отличительной и прекрасной чертой БРИКС по сравнению с ЕС является то, что он включает в себя все цивилизации и расы. Если первый станет немного более институциональным, это принесет серьезные выгоды", – резюмировал топ-дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента отреагировали на так называемые мирные инициативы, постоянно продуцируемые партнерами Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, за этими инициативами стоит желание продолжить войну.

Также издание "Комментарии" сообщало — Турция предлагает новый "мирный план" окончания войны в Украине.