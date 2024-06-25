Турция променяла ЕС на БРИКС: чем разочарована Анкара

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара сблизилась с группой стран БРИКС, в которую, в частности, входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Турции сказал в интервью телеканалу "Haberturk", информирует "Bloomberg".
Турция и ЕС. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что у Анкары есть отношения со странами БРИКС, которые "также проходят через эволюцию", и она ведет с ними переговоры.
Турция не смогла достичь прогресса в переговорах с Евросоюзом с момента начала переговоров о вступлении в 2005 году, столкнувшись с рядом препятствий, которые включают в себя недостатки демократии в стране, о которых заявляет ЕС.
Отмечается, что слова главы МИД, возможно, были направлены на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к ускорению переговоров с Турцией.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Турция предлагает новый "мирный план" окончания войны в Украине.
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Гарик
25 июня 2024, 13:32
мутят янычары..Скорее всего хотят ЕС подтолкнуть что бы турков побыстрее взяли.. А хрен вам..бриксуйте дальше