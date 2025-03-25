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Турция резко активизировалась: Эрдоган сделал заявление об окончании войны в Украине

Эрдоган заявил, что Турция задействовала все дипломатические ресурсы для окончания войны в Украине

сегодня, 11:04
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Кравцев Сергей

Анкара задействовала абсолютно все свои дипломатические ресурсы для обеспечения скорейшего окончания войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция резко активизировалась: Эрдоган сделал заявление об окончании войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Мы мобилизовали все наши дипломатические ресурсы, чтобы обеспечить скорейший выход нашего региона из нестабильности", — сказал турецкий президент о процессе поиска завершения войны в Украине.

Эрдоган выразил надежду, что война России против Украины закончится без дальнейших разрушений. 

"Турция правильно позиционировала себя с первого дня российско-украинской войны. Мы не поддавались ничьим советам и продемонстрировали позицию, которая добавила уверенности обеим странам. Мы подчеркивали на каждой платформе, что в мире не будет проигравших", — высказался Эрдоган.

Турецкий лидер назвал частичную готовность России принять позицию США и прекратить огонь в Украине "скромным, но ценным шагом на пути к миру".

Читайте также на портале "Комментарии" — одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией является "потеря доверия" между двумя сторонами. Такое мнение выразил советник по иностранным делам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

Также издание "Комментарии" сообщало – как неделю назад, так и сейчас аналитики Института изучения войны (ISW) склонны считать, что путинский режим, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по отношениям с США. Следовательно, цель Москвы – выжать максимум для себя в потеплении отношений с Вашингтоном. Но об уступках и даже компромиссах по войне в Украине здесь речь не идет.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3974309-erdogan-zaaviv-pro-mobilizaciu-vsih-diplomaticnih-resursiv-dla-zaversenna-rosijskoukrainskoi-vijni.html
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