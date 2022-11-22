Турция становится убежищем для преступников из других стран

4 ноября в Стамбуле задержали сербского наркобарона Желко Боянича. Злоумышленника объявили в международный розыск. В турецкую столицу он попал благодаря поддельному паспорту. Этот арест вызвал широкий резонанс в Турции и даже обратил на себя внимание лидера оппозиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание DW.

В Турции скрываются преступники. Фото: из открытых источников

Мафиозные группировки из Балкан, Кавказа и арабских стран создали собственные банды в Турции. Это связано не только с географией страны, которая делает Турцию мостом в Европу, а пребывание преступников не нравится оппозиционеру Кемалю Киличдароглу.

"Мафиозные отбросы со всего мира появились в наших городах . Оставьте наши города. Вы будете ликвидированы. Берите свои грязные деньги и уходите", — написал турецкий оппозиционер Кемаля Киличдароглу в Twitter вскоре после ареста Боянича.

В последние годы появились признаки того, что международные преступники создают базу в турецких городах. Об этом свидетельствуют многочисленные мафиозные убийства, произошедшие в Турции. 7 сентября Йован Вукотич был убит в Стамбуле. Черногорец был боссом балканского наркокартеля. В свою очередь, в 2018 году в Анталии был убит глава грузинской мафии Гайоз Звиададзе.

Важную роль играет не только география, но и политический климат.

"В какой среде лучше себя чувствуют криминальные группировки? Где нет верховенства права, где нет эффективной правовой системы. – отмечает бывший заместитель руководителя турецкой спецслужбы Джеват Онес.

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