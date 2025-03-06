Турция уже намекает на распад НАТО: где себя видит Анкара

Настораживающие шаги президента США Дональда Трампа, "это предупреждение о необходимости создать собственный центр и объединиться". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью британской газете "Financial Times" высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Относит безопасности Европы турецкий министр сказал: "Стрела вылетела из лука, и нет возможности вернуть ее обратно".

Топ-дипломат Турции добавил, что в случае роспуска НАТО Анкара хотела бы стать частью новой архитектуры европейской безопасности.

"Даже, если президент Трамп решит не бросать Европу сейчас, вполне возможно, что в будущем кто-то со схожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть возможность сокращения вклада США в европейскую безопасность", — допустил Фидан.

Стоит отметить, Дональд Трамп давно критикует НАТО, еще в 2016 году он сделал такое заявление: ""Или они (страны-члены – ред.) доплатят недоплаченное, или пусть убираются. Даже если это разрушит НАТО, пусть разрушит".

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