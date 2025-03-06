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Турция уже намекает на распад НАТО: где себя видит Анкара

Глава МИД Турции сказал, что Европа должна сама позаботиться о своем будущем

сегодня, 15:12 comments2030
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Кравцев Сергей

Настораживающие шаги президента США Дональда Трампа, "это предупреждение о необходимости создать собственный центр и объединиться". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью британской газете "Financial Times" высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. 

Турция уже намекает на распад НАТО: где себя видит Анкара

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Относит безопасности Европы турецкий министр сказал: "Стрела вылетела из лука, и нет возможности вернуть ее обратно".

Топ-дипломат Турции добавил, что в случае роспуска НАТО Анкара хотела бы стать частью новой архитектуры европейской безопасности.

"Даже, если президент Трамп решит не бросать Европу сейчас, вполне возможно, что в будущем кто-то со схожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть возможность сокращения вклада США в европейскую безопасность", — допустил Фидан.

Стоит отметить, Дональд Трамп давно критикует НАТО, еще в 2016 году он сделал такое заявление: ""Или они (страны-члены – ред.) доплатят недоплаченное, или пусть убираются. Даже если это разрушит НАТО, пусть разрушит".

Читайте также на портал "Комментарии" — ранее считалось, что Североатлантический альянс, ка никогда прочный и его невозможно пошатнуть. Теперь же внутри блока все чаще вызывают разного рода разногласия и недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона это подтверждают. Уже сейчас Европа должна быть готова, что Соединенные Штаты Америки больше не будут на ее стороне. Об этом сообщает Sky News.

Также издание "Комментарии" сообщало – мирный план для Украины: что должно решиться за несколько дней.

Ранее "Комментарии" писали – российско-украинской войны больше нет: как теперь у Трампа называют то, что происходит в Украине.




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