Турция выступила с жестким заявлением о Крыме, которое не понравится России

Турция подтвердила свою неизменную позицию по Крыму, заявив о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании незаконной российской аннексии полуострова. Соответствующее заявление прозвучало в 12-ю годовщину событий 2014 года.

Крым. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Турции опубликовало специальное заявление, в котором Анкара считает аннексию Крыма со стороны России нарушением международного права. В ведомстве подчеркнули, что позиция Турции остается неизменной с самого начала российской оккупации полуострова.

"В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины путем незаконного референдума мы повторяем, что Турция не признает фактическую ситуацию в Крыму, что является нарушением международного права. Решительно поддерживая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, Турция будет продолжать внимательно следить за ситуацией на полуострове и будет держать ее на повестке дня, уделяя особое внимание положению крымскотатарских турков", — говорится в тексте заявления о двенадцатой годовщине незаконной аннексии Крыма.

Незаконная аннексия Крыма состоялась в марте 2014 года после проведения так называемого "референдума", не признанного большинством стран мира. После этого президент Владимир Путин подписал закон о включении Крыма и Севастополя в состав России.

Помимо самой России попытку аннексии Крыма в 2014 году открыто поддержали лишь несколько стран, среди которых Афганистан, Куба, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Венесуэла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль уничтожает Крым, который помнят украинцы.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, что слабая реакция мира на оккупацию Крыма позволила России начать полномасштабную войну против Украины.