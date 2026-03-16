Турция выступила с жестким заявлением о Крыме, которое не понравится России

Slava Kot
Турция подтвердила свою неизменную позицию по Крыму, заявив о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании незаконной российской аннексии полуострова. Соответствующее заявление прозвучало в 12-ю годовщину событий 2014 года.
Крым. Фото из открытых источников
Министерство иностранных дел Турции опубликовало специальное заявление, в котором Анкара считает аннексию Крыма со стороны России нарушением международного права. В ведомстве подчеркнули, что позиция Турции остается неизменной с самого начала российской оккупации полуострова.
Незаконная аннексия Крыма состоялась в марте 2014 года после проведения так называемого "референдума", не признанного большинством стран мира. После этого президент Владимир Путин подписал закон о включении Крыма и Севастополя в состав России.
Помимо самой России попытку аннексии Крыма в 2014 году открыто поддержали лишь несколько стран, среди которых Афганистан, Куба, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Венесуэла.
