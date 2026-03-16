Туреччина виступила з жорсткою заявою про Крим, яка не сподобається Росії

Туреччина підтвердила свою незмінну позицію щодо Криму, заявивши про підтримку територіальної цілісності України та невизнання незаконної російської анексії півострова. Відповідна заява пролунала у 12-ту річницю подій 2014 року.

Крим. Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Туреччини опублікувало спеціальну заяву, в які Анкара вважає анексію Криму з боку Росії порушенням міжнародного права. У відомстві підкреслили, що позиція Туреччини залишається незмінною від самого початку російської окупації півострова.

"У дванадцяту річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим України шляхом незаконного референдуму ми повторюємо, що Туреччина не визнає фактичну ситуацію в Криму, що є порушенням міжнародного права. Рішуче підтримуючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Туреччина продовжуватиме уважно стежити за ситуацією на півострові та триматиме її в порядку денному, приділяючи особливу увагу становищу кримськотатарських турків", — йдеться в тексті заяви щодо дванадцятої річниці незаконної анексії Криму.

Незаконна анексія Криму відбулася у березні 2014 року після проведення так званого "референдуму", який не був визнаний більшістю країн світу. Після цього президент Володимир Путін підписав закон про включення Криму та Севастополя до складу Росії.

Окрім самої Росії, спробу анексії Криму у 2014 році відкрито підтримали лише кілька країн, серед яких Афганістан, Куба, Нікарагуа, Північна Корея, Сирія та Венесуела.

