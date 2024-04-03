Турецкие производители оружия впервые попали в список миллиардеров от Forbes

Основатели компании из Турции Baykar Defense – Сельчук и Халюк Байракторы – впервые появились в списке миллиардеров от Forbes. В частности, технический директор и совладелец компании Baykar Defence Сельчук Байрактар занял 2410 место с состоянием в 1,2 млрд долларов.

Сельчук и Халюк Байрактары (фото из открытых источников)

Генеральный директор компании Baykar Defence Халюк Байрактар разместился на 2545 строчке, его состояние составляет 1,1 млрд долларов, говорят данные рейтинга .

К слову, Baykar Defense – турецкая военная компания, основанная в 1986 году как производство по сбору автомобильных компонентов, однако уже с 2000 года акцент был изменен на производство БПЛА, которые активно использует украинская армия.

При этом, Сельчук Байрактар – зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкая компания Baykar уже приступила к строительству предприятия по производству дронов в Украине. Завод будет выпускать беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у рейтинга миллиардеров от Forbes осталось пять украинцев В мировом рейтинге миллиардеров от Forbes 785 место занял самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвеста" Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов.

В списке 2024 года – пять граждан Украины. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский. Виктор Пинчук разместился на 1623 месте в списке. Состояние владельца группы Interpipe за год сократилось на 100 млн долларов — до 2 млрд долларов. Владелец Smart Holding Вадим Новинский с 1,2 млрд долл. (-$200 млн) занял 2410 место. Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго (2 410 место) за год сократилось на 100 млн долл. – до 1,2 млрд дол. Совладелец так называемой группы "Приват" Геннадий Боголюбов занимает 2692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на 100 млн долл. – до миллиарда.

