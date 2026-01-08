У Эрдогана готовы отправить войска в Украину: какое условие называют

Турция допускает возможность направления своих военных в Украину в составе миротворческих сил, однако только при четко определенных условиях. Ключевыми из них является установление прекращения огня и согласование формата миссии, в частности, роли и вклада каждой страны-участницы. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции во время брифинга.

Миротворцы в Украине. Фото: из открытых источников

В ведомстве подчеркнули, что Анкара внимательно следит за дискуссиями о потенциальном развертывании миротворческого контингента в Украине и будущей безопасности Черноморского региона. Турция, по словам представителей Минобороны, готова внести свой вклад в любую конструктивную инициативу, направленную на достижение стойкого и продолжительного прекращения огня в российско-украинской войне.

В то же время в Анкаре подчеркивают: отправка турецких войск возможна исключительно после официального прекращения боевых действий и при условии четкого определения мандата миротворческой миссии. Речь идет не только о задачах контингента, но и об объеме ответственности каждого государства, участвующего в такой операции.

Особое внимание в Минобороны Турции уделили вопросу Черного моря. В заявлении отмечается, что Анкара возглавляет военное планирование, направленное на поддержание безопасности и стабильности в регионе, а также на обеспечение безопасности судоходства по достижении режима прекращения огня.

Также в Турции отметили соблюдение принципа региональной ответственности. Анкара по-прежнему неукоснительно выполняет положения Конвенции Монтре, которая, по оценке турецкой стороны, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в Черном море и обеспечении безопасности всего региона.

