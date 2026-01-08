logo_ukra

У Ердогана готові відправити війська в Україну: яку умову називають

Анкара готова долучитися до місії лише після припинення вогню та чіткого розподілу ролей між країнами

8 січня 2026, 14:08
Автор:
Кравцев Сергей

Туреччина допускає можливість направлення своїх військових до України у складі миротворчих сил, однак лише за чітко визначених умов. Ключовими з них є встановлення припинення вогню та узгодження формату місії, зокрема ролі й внеску кожної країни-учасниці. Про це заявили в Міністерстві національної оборони Туреччини під час брифінгу.

У Ердогана готові відправити війська в Україну: яку умову називають

Миротворці в Україні. Фото: із відкритих джерел

У відомстві наголосили, що Анкара уважно стежить за дискусіями щодо потенційного розгортання миротворчого контингенту в Україні та майбутньої безпеки Чорноморського регіону. Туреччина, за словами представників Міноборони, готова зробити свій внесок у будь-яку конструктивну ініціативу, спрямовану на досягнення стійкого та тривалого припинення вогню в російсько-українській війні.

Водночас у Анкарі підкреслюють: відправлення турецьких військ можливе виключно після офіційного припинення бойових дій і за умови чіткого визначення мандату миротворчої місії. Йдеться не лише про завдання контингенту, а й про обсяг відповідальності кожної держави, що братиме участь у такій операції.

Окрему увагу в Міноборони Туреччини приділили питанню Чорного моря. У заяві зазначається, що Анкара очолює військове планування, спрямоване на підтримку безпеки та стабільності в регіоні, а також на гарантування безпеки судноплавства після досягнення режиму припинення вогню.

Також у Туреччині наголосили на дотриманні принципу регіональної відповідальності. Анкара, як і раніше, неухильно виконує положення Конвенції Монтре, яка, за оцінкою турецької сторони, відіграє ключову роль у збереженні балансу сил у Чорному морі та забезпеченні безпеки всього регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Парижі 6 січня підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони та відновлення України. Ідею європейських військ в Україні можна реалізувати, проте є нюанси. Чи будуть миротворці в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.




Джерело: https://www.dunya.com/gundem/msbden-suriye-aciklamasi-turkiye-gerekli-destegi-saglayacak-haberi-810509
