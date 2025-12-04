logo

Главная Новости Мир Турция У Эрдогана откровенно шокируют: какой ультиматум озвучен Украине и РФ
НОВОСТИ

У Эрдогана откровенно шокируют: какой ультиматум озвучен Украине и РФ

Турецкое чиновник прокомментировал визит Зеленского в Анкару и раскрыл основные темы переговоров

4 декабря 2025, 11:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Турция призвала Россию и Украину не вовлекать ее энергетическую инфраструктуру в войну и обеспечить ее безопасность. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар выразил надежду на скорейшее завершение войны, отметив, что отныне ключевые энергетические объекты страны не должны становиться мишенью для обеих сторон, сообщает Reuters.

У Эрдогана откровенно шокируют: какой ультиматум озвучен Украине и РФ

Фото: из открытых источников

"Наша главная задача — гарантировать стабильность энергоснабжения", — подчеркнул Байрактар.

Он добавил, что стратегические маршруты, включая трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), должны оставаться безопасными и неповрежденными.

Напомним, что трубопровод КТК, транспортирующий более 80% казахстанской нефти на экспорт, временно останавливал работу после атаки украинского беспилотника на терминал в российском порту Новороссийск.

Кроме того, Анкара на недавней встрече НАТО заявила о неприемлемости ударов по российским судам в Черном море и призвала обе стороны конфликта к осторожности.

Турецкий министр также прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Байрактар отметил, что обсуждалась помощь Турции в поставках газа в Украину. В настоящее время государственная энергетическая компания BOTAS и "Нефтегаз Украины" прорабатывают механизмы взаимодействия для поддержки Киева в этом вопросе.

Байрактар уточнил, что у Украины есть значительные мощности в подземных газохранилищах, что позволяет накапливать энергию, полученную летом по низким ценам, и использовать ее зимой, обеспечивая стабильность поставок.

Как уже писали "Комментарии", ситуация на фронте и на международной арене остается сложной для Украины. Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях, а США оказывают давление на Киев, пытаясь заставить его согласиться на невыгодные условия мирного урегулирования. В таких условиях критически важна поддержка европейских союзников, от решений которых зависит не только безопасность Украины, но и стабильность всего континента, отмечает The Economist.



