Турция призвала Россию и Украину не вовлекать ее энергетическую инфраструктуру в войну и обеспечить ее безопасность. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар выразил надежду на скорейшее завершение войны, отметив, что отныне ключевые энергетические объекты страны не должны становиться мишенью для обеих сторон, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

"Наша главная задача — гарантировать стабильность энергоснабжения", — подчеркнул Байрактар.

Он добавил, что стратегические маршруты, включая трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), должны оставаться безопасными и неповрежденными.

Напомним, что трубопровод КТК, транспортирующий более 80% казахстанской нефти на экспорт, временно останавливал работу после атаки украинского беспилотника на терминал в российском порту Новороссийск.

Кроме того, Анкара на недавней встрече НАТО заявила о неприемлемости ударов по российским судам в Черном море и призвала обе стороны конфликта к осторожности.

Турецкий министр также прокомментировал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Байрактар отметил, что обсуждалась помощь Турции в поставках газа в Украину. В настоящее время государственная энергетическая компания BOTAS и "Нефтегаз Украины" прорабатывают механизмы взаимодействия для поддержки Киева в этом вопросе.

Байрактар уточнил, что у Украины есть значительные мощности в подземных газохранилищах, что позволяет накапливать энергию, полученную летом по низким ценам, и использовать ее зимой, обеспечивая стабильность поставок.

Как уже писали "Комментарии", ситуация на фронте и на международной арене остается сложной для Украины. Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях, а США оказывают давление на Киев, пытаясь заставить его согласиться на невыгодные условия мирного урегулирования. В таких условиях критически важна поддержка европейских союзников, от решений которых зависит не только безопасность Украины, но и стабильность всего континента, отмечает The Economist.