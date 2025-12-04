У Ердогана відверто шокують: який ультиматум озвучено Україні і РФ

Туреччина закликала Росію та Україну не втягувати її енергетичну інфраструктуру у війну та забезпечити її безпеку. Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар висловив сподівання на швидке завершення війни, зазначивши, що відтепер ключові енергетичні об’єкти країни не повинні ставати мішенню для обох сторін, повідомляє Reuters.

"Наша головна задача — гарантувати стабільність енергопостачання", — підкреслив Байрактар.

Він додав, що стратегічні маршрути, включно з трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), мають залишатися безпечними та непошкодженими.

Нагадаємо, що трубопровід КТК, який транспортує понад 80% казахстанської нафти на експорт, тимчасово зупиняв роботу після атаки українського безпілотника на термінал у російському порту Новоросійськ.

Крім того, Анкара під час недавньої зустрічі НАТО заявила про неприйнятність ударів по російських суднах у Чорному морі та закликала обидві сторони конфлікту до обережності.

Турецький міністр також прокоментував нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Анкари. Байрактар зазначив, що обговорювалась допомога Туреччини у постачанні газу до України. Наразі державна енергетична компанія BOTAS та "Нафтогаз України" опрацьовують механізми взаємодії для підтримки Києва у цьому питанні.

Байрактар уточнив, що Україна має значні потужності у підземних газосховищах, що дозволяє накопичувати енергію, отриману влітку за низькими цінами, і використовувати її взимку, забезпечуючи стабільність постачань.

Як вже писали "Коментарі", ситуація на фронті та на міжнародній арені залишається складною для України. Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та Запорізькій області, а США чинять тиск на Київ, намагаючись змусити його погодитися на невигідні умови мирного врегулювання. У таких умовах критично важливою стає підтримка європейських союзників, від рішень яких залежить не лише безпека України, а й стабільність усього континенту, зазначає The Economist.