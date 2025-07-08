У Эрдогана сделали громкое заявление о встрече Зеленского и Путина

Как передает портал "Комментарии", глава МИД Турции Хакан Фидан сделал новое заявление о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Турции отметил, сейчас Москва готова к проведению третьего раунда переговоров, и ожидается, какой ответ на это даст украинская сторона.

Министр также сообщил, что обсуждается возможность встречи между Зеленским и Путиным. Ведь, по его словам, в отличие от прошлых ситуаций, сейчас, никто, включая Путина, не видит препятствий для такой встречи.

"Нет никаких барьеров для того, чтобы встретились Трамп, Путин, Зеленский и наш президент", — добавил Фидан.

Еще до старта первого раунда переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая, президент Владимир Зеленский выступал с инициативой провести личную встречу с Владимиром Путиным. Впрочем, в Москве это предложение проигнорировали, зато направили на переговоры делегацию, уровень которой был заметно ниже ожидаемого.

Между тем президент США Дональд Трамп выражал готовность присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и Путина. Однако впоследствии американский лидер отказался от этой идеи.

А вот пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин заинтересован в будущей трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским. Но диктатор хочет встретиться только после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров России и Украины будет начат после завершения всех процедур согласования. По словам представителя Путина, сейчас Киев и Москва ждут предложения сторон о сроках переговоров.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о третьем раунде переговоров Украины и России. По его словам, "затыков" с переговорами нет, а процесс начнется после согласования всех деталей.



