Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара остается открытой в качестве посредника в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, Турция и дальше поддерживает идею завершения войны путем дипломатического диалога и готова оказать любую необходимую организационную помощь, в частности предложить собственную площадку для проведения следующих раундов переговоров.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

В своем сообщении в соцсети Х глава турецкой дипломатии подчеркнул, что во время недавнего визита делегации Анкары в Москву и Казань состоялся широкий цикл встреч с представителями российского руководства. Турецкая сторона провела переговоры на разных уровнях с ключевыми фигурами политического и блока безопасности РФ.

В частности, обсуждения состоялись с российским диктатором Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также рядом высокопоставленных должностных лиц, среди которых помощник президента Игорь Левитин, руководитель российской переговорной группы по Украине Владимир Мединский, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, директор секретаря Совета безопасности Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу Нарышкин и начальник ГРУ Игорь Костюков.

Фидан отметил, что в ходе этих контактов стороны уделили внимание не только двусторонним вопросам сотрудничества между Турцией и Россией, но и более широким региональным вызовам. Отдельным блоком обсуждалась ситуация на Южном Кавказе, а также возможные сценарии развития обстановки безопасности в этом регионе.

По итогам встреч турецкая делегация отметила важность поддержания постоянного диалога и поиска политических решений для снижения напряженности как в контексте войны против Украины, так и в других региональных вопросах. Турция, по словам Фидана, продолжает рассматривать дипломатию как единственный реалистический путь стабилизации ситуации.

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