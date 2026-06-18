У Ердогана зробили гучну заяву про завершення війни в Україні: що запропонували

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара залишається відкритою до ролі посередника у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. За його словами, Туреччина й надалі підтримує ідею завершення війни шляхом дипломатичного діалогу та готова надати будь-яку необхідну організаційну допомогу, зокрема запропонувати власний майданчик для проведення наступних раундів перемовин.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: з відкритих джерел

У своєму дописі в соцмережі Х очільник турецької дипломатії підкреслив, що під час нещодавнього візиту делегації Анкари до Москви та Казані відбувся широкий цикл зустрічей із представниками російського керівництва. Турецька сторона провела переговори на різних рівнях із ключовими фігурами політичного та безпекового блоку РФ.

Зокрема, обговорення відбулися з російським диктатором Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, а також низкою високопосадовців, серед яких помічник президента Ігор Левітін, керівник російської переговорної групи щодо України Володимир Мединський, очільник "Роснефти" Ігор Сєчін, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, керівник Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і начальник ГРУ Ігор Костюков.

Фідан зазначив, що під час цих контактів сторони приділили увагу не лише двостороннім питанням співпраці між Туреччиною та Росією, а й більш широким регіональним викликам. Окремим блоком обговорювалася ситуація на Південному Кавказі, а також можливі сценарії розвитку безпекової обстановки в цьому регіоні.

За підсумками зустрічей турецька делегація наголосила на важливості підтримання постійного діалогу та пошуку політичних рішень для зниження напруженості як у контексті війни проти України, так і в інших регіональних питаннях. Туреччина, за словами Фідана, продовжує розглядати дипломатію як єдиний реалістичний шлях до стабілізації ситуації.

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