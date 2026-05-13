У Эрдогана удивили заявлением о перспективах мира в Украине: что известно

Турция усиливает свою роль в международной дипломатии, выступая посредником в урегулировании конфликтов в разных частях света. Особое внимание Анкара уделяет процессу мирных переговоров между Украиной и Россией, отмечая необходимость дипломатического диалога и поиск путей к прекращению войны. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По словам министра, турецкие власти активно вовлечены в посреднические инициативы не только в Черноморском регионе, но и на Балканах, Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в Азии. Анкара стремится поддерживать стабильность и способствовать мирному развитию стран, используя дипломатические инструменты для понижения напряженности меж странами.

Фидан подчеркнул, что Турция поддерживает постоянный диалог как с Украиной, так и другими государствами региона. По его словам, внешняя политика базируется на принципах последовательности, баланса и защиты региональной безопасности. Турецкая сторона пытается действовать осторожно и взвешенно, сохраняя конструктивные отношения со всеми партнерами.

Отдельно глава турецкого МИД упомянул о апрельском визите президента Украины Владимира Зеленского в Сирию. Он положительно оценил контакты между сторонами и отметил, что сотрудничество между странами может иметь перспективы по разным направлениям. По словам Фидана, у Турции дружеские отношения как с Сирией, так и с Украиной, поэтому поддерживает развитие диалога и обсуждение возможных совместных проектов.

Анкара и дальше демонстрирует готовность активно участвовать в международных переговорах, позиционируя себя как одного из ключевых дипломатических посредников в регионе.

"Комментарии" уже писали , что Украина и Россия фактически потеряли интерес к мирному процессу с участием США, несмотря на публичные сигналы оптимизма со стороны Вашингтона. По данным источников Financial Times, которые знакомы с позициями сторон, дипломатические контакты находятся в состоянии фактической заморозки, а перспективы их восстановления оцениваются как минимальные.