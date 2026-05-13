У Ердогана здивували заявою про перспективи миру в Україні: що відомо

Туреччина посилює свою роль у міжнародній дипломатії, виступаючи посередником у врегулюванні конфліктів у різних частинах світу. Особливу увагу Анкара приділяє процесу мирних переговорів між Україною та Росією, наголошуючи на необхідності дипломатичного діалогу та пошуку шляхів до припинення війни. Про це повідомив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

За словами міністра, турецька влада активно залучена до посередницьких ініціатив не лише у Чорноморському регіоні, а й на Балканах, Південному Кавказі, Близькому Сході та в Азії. Анкара прагне підтримувати стабільність і сприяти мирному розвитку держав, використовуючи дипломатичні інструменти для зниження напруженості між країнами.

Фідан підкреслив, що Туреччина підтримує постійний діалог як з Україною, так і з іншими державами регіону. За його словами, зовнішня політика країни базується на принципах послідовності, балансу та захисту регіональної безпеки. Турецька сторона намагається діяти обережно й виважено, зберігаючи конструктивні відносини з усіма партнерами.

Окремо очільник турецького МЗС згадав про квітневий візит президента України Володимира Зеленського до Сирії. Він позитивно оцінив контакти між сторонами та зазначив, що співпраця між країнами може мати перспективи у різних напрямках. За словами Фідана, Туреччина має дружні відносини як із Сирією, так і з Україною, тому підтримує розвиток діалогу та обговорення можливих спільних проєктів.

Анкара й надалі демонструє готовність брати активну участь у міжнародних переговорах, позиціонуючи себе як одного з ключових дипломатичних посередників у регіоні.

"Коментарі" вже писали, що Україна та Росія фактично втратили інтерес до мирного процесу за участі США, попри публічні сигнали оптимізму з боку Вашингтона. За даними джерел Financial Times, які обізнані з позиціями сторін, дипломатичні контакти перебувають у стані фактичної заморозки, а перспективи їхнього відновлення оцінюються як мінімальні.