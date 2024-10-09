У Эрдогана уточнили позицию: будут ли отстаивать возвращение украинских территорий

С первых дней полномасштабной войны официальная Анкара заняла стойкую позицию, которую не меняла. Турция продолжит поддерживать территориальную цельность и суверенитет Украины. Также Анкара поддерживает возвращение оккупированных территорий, включая Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главный советник президента Турции Ялчин Топчу, пишет "Укринформ".

Турция. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, соответствующее заявление советник Реджепа Таипа Эрдогана сделал на встрече с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом.

"Турция, поддерживающая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права", — сказал спикер.

Топчу также отметил, что Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились.

Джелял во время визита в Турцию рассказал о ситуации в оккупированном Россией Крыму, притеснениях крымских татар и преступлениях российских оккупантов. Это первая поездка Джеляла в Турцию после освобождения из российского плена.

На встрече представители также выразили надежду, что Турции, в частности в лице Эрдогана, поспособствует освобождению из российского плена крымских татар и других украинцев.

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