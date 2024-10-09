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У Эрдогана уточнили позицию: будут ли отстаивать возвращение украинских территорий

Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились

сегодня, 09:57
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Кравцев Сергей

С первых дней полномасштабной войны официальная Анкара заняла стойкую позицию, которую не меняла. Турция продолжит поддерживать территориальную цельность и суверенитет Украины. Также Анкара поддерживает возвращение оккупированных территорий, включая Крым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главный советник президента Турции Ялчин Топчу, пишет "Укринформ".

У Эрдогана уточнили позицию: будут ли отстаивать возвращение украинских территорий

Турция. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, соответствующее заявление советник Реджепа Таипа Эрдогана сделал на встрече с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом.

"Турция, поддерживающая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права", — сказал спикер.

Топчу также отметил, что Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились.

Джелял во время визита в Турцию рассказал о ситуации в оккупированном Россией Крыму, притеснениях крымских татар и преступлениях российских оккупантов. Это первая поездка Джеляла в Турцию после освобождения из российского плена.

На встрече представители также выразили надежду, что Турции, в частности в лице Эрдогана, поспособствует освобождению из российского плена крымских татар и других украинцев.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский назвал два вопроса по войне, которые удалось обсудить с Эрдоганом.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3914289-tureccina-vidstoue-povernenna-okupovanih-teritorij-ukraini-radnik-erdogana.html
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