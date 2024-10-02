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Эрдоган назвал следующую страну, которую будет атаковать Израиль

Реджеп Эрдоган считает, что Израиль нападет на Турцию.

сегодня, 16:53
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Slava Kot

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал военную операцию Израиля в приграничных районах Ливана и заявил, что следующей целью израильских войск может стать Турция.

Эрдоган назвал следующую страну, которую будет атаковать Израиль

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган по случаю открытия парламента после двухмесячного перерыва выступил с речью, в которой раскритиковал Израиль. По его словам, Израиль после военных действий в Палестине и "террористических атак" в Ливане впоследствии может якобы атаковать Турцию.

"После Ливана следующим местом, на которое Израиль обратит внимание, я вам четко говорю, будет наша родина... Мечты премьер-министра Беньямина Нетаньяху включают Анатолию", — сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил, что Анкара будет противостоять Израилю и призывать другие страны присоединиться к ее позиции. По словам Эрдогана, Турция сделает все возможное, чтобы создать "фронт гуманности".

Реджеп Эрдоган назвал действия Израиля "оккупационной сетью", намеревающейся разжечь военную ситуацию во всем регионе.

"Так же, как Гитлера остановили, когда он увидел себя в увеличительном стекле, Нетаньяху будет остановлен таким же образом", — добавил Эрдоган.

Как сообщал портал "Комментарии", Реджеп Эрдоган не в первый раз называет лидера Израиля Гитлером. В конце 2023 года президент Турции раскритиковал Беньямина Нетаньяху из-за его приказа начать военные действия израильской армии в Палестине. На эти слова резко отреагировал премьер-министр Израиля.

Также "Комментарии" писали о неожиданном решении Израиля по поводу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, которого признали нежелательным в стране.



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Источник: https://www.hurriyetdailynews.com/israels-next-target-will-be-turkiye-erdogan-says-201105
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