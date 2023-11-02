Украина ждет от Турции объяснений по визиту "делегации" из оккупированного Крыма

Министерство иностранных дел Украины адресовало официальной Анкаре запрос с просьбой дать официальное объяснение, что означает визит в страну так называемой делегации из оккупированного Россией украинского города Ялта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил представитель МИД Олег Николенко.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Россия публично похвастались, что якобы приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, где представила Ялту. Оккупанты отчитались, что якобы даже подписали ряд соглашений с турецким городом Стамбул, который теперь считается побратимом Ялты.

Олег Николенко подчеркнул, что Киев относится к данному инциденту со всей серьезностью и поэтому требует официального объяснения от турецких партнеров.

Украина хочет получить от Турции ответ относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации, уточнил Николенко.

В МИД напомнили, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, "в частности путем контактов с оккупационными администрациями".

В Украине ждут, что Турция, которая публично выступает за территориальную целостность Украины, должным образом ответит на провокацию оккупантов.

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