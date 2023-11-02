logo

BTC/USD

35266.71

ETH/USD

1833.03

LTC/USD

69.72

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Украина ждет от Турции объяснений по визиту "делегации" из оккупированного Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина ждет от Турции объяснений по визиту "делегации" из оккупированного Крыма

Киев ожидает, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию

сегодня, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министерство иностранных дел Украины адресовало официальной Анкаре запрос с просьбой дать официальное объяснение, что означает визит в страну так называемой делегации из оккупированного Россией украинского города Ялта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил представитель МИД Олег Николенко.

Украина ждет от Турции объяснений по визиту "делегации" из оккупированного Крыма

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Россия публично похвастались, что якобы приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, где представила Ялту. Оккупанты отчитались, что якобы даже подписали ряд соглашений с турецким городом Стамбул, который теперь считается побратимом Ялты.


Олег Николенко подчеркнул, что Киев относится к данному инциденту со всей серьезностью и поэтому требует официального объяснения от турецких партнеров.

Украина хочет получить от Турции ответ относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации, уточнил Николенко.

В МИД напомнили, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, "в частности путем контактов с оккупационными администрациями".

В Украине ждут, что Турция, которая публично выступает за территориальную целостность Украины, должным образом ответит на провокацию оккупантов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия лишилась стратегического объекта системы ПВО на западе Крыма: куда попали ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало — какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/1090077030/posts/pfbid02W3hiXFx3ajTDReysWEqsL3osG43cLuqxcA2mRytt5tAHZpLpMXf84Hn1rrFRqiUwl/?mibextid=kK6hii
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!