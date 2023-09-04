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Главная Новости Мир Турция "Украине нужно смягчить свой подход": Эрдоган дал неоднозначный совет по возобновлению "зернового соглашения"
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"Украине нужно смягчить свой подход": Эрдоган дал неоднозначный совет по возобновлению "зернового соглашения"

Эрдоган рассказал, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по "зерновому соглашению".

сегодня, 19:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал неоднозначное заявление по возобновлению "зернового соглашения". По его словам, "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы к общим шагам с Россией". Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с российским президентом Путиным, пишет Anadolu .

"Украине нужно смягчить свой подход": Эрдоган дал неоднозначный совет по возобновлению "зернового соглашения"

Реджеп Эрдоган (фото из открытых источников)

Турецкий президент рассказал, что его страна вместе с ООН подготовила новое предложение о возобновлении "зернового соглашения".


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"Мы подготовили новый пакет предложений по ООН, который предусматривает значительный прогресс. Я считаю, что с помощью этого нового процесса можно добиться результатов. Украине, конечно, нужно смягчить свой подход, чтобы сделать общие шаги с Россией", – сообщил Эрдоган.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин озвучил свое решение по зерновому соглашению. Россия не будет возвращаться к зерновому соглашению, из которого вышло 17 июля. Такое заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сделал российский диктатор Владимир Путин.

Прогнозируемо президент РФ попытался обвинить Запад и Украину в том, что Россию "заставили" выйти из зерновой сделки. Далее Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все ультимативные требования Кремля. В то же время, Путин пообещал африканским странам российское зерно вместо украинского.
Также "Комментарии" информировали о том, что Путин заявил, что РФ близка к соглашению о газовом хабе в Турции . Глава Кремля похвастался, что якобы близок к соглашению с Турцией по созданию центра торговли природным газом. Таким образом, Россия ищет другие маршруты, чтобы продавать свой газ в Европу. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом.



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