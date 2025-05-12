В Турции анонсировали компромисс между Украиной и РФ по переговорам

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Ткачик Олеся
Уже в ближайшие дни между Украиной и РФ будут достигнуты определенные компромиссы, которые позволят начать контакты по вопросу урегулирования военного конфликта. Об этом во время пресс-конференции в Анкаре заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Переговоры о мире
При этом глава МИД почеркнул, что Турция готова внести любой вклад в урегулирование вопроса войны в Украине. Особенно, добавил он, в качестве посредника и принимающей стороны для переговоров.
Также Фидан добавил, что Анкара призывает Украину и РФ как можно скорее собраться вместе и договориться о прекращении огня, несмотря на обстановку.
Он добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин сделал предложение в этом направлении, затем президент США Дональд Трамп поддержал этот вопрос, потом господин Владимир Зеленский выступил с еще одним предложением.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже заявили о том, что Путин не сядет за один стол переговоров с Зеленским.
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