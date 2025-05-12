В Турции анонсировали компромисс между Украиной и РФ по переговорам

Уже в ближайшие дни между Украиной и РФ будут достигнуты определенные компромиссы, которые позволят начать контакты по вопросу урегулирования военного конфликта. Об этом во время пресс-конференции в Анкаре заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Переговоры о мире

"Я думаю, что в ближайшие дни стороны достигнут компромисса и соберутся вместе. Сейчас есть проблема, которую необходимо урегулировать, а именно, как вы знаете, украинцы сначала требуют прекращения огня, а потом начала переговоров. Русские же сначала хотят переговоров, а потом уже прекращения огня. И в настоящее время ситуация находится в тупике. Обе стороны предпринимают попытки заручиться поддержкой Америки. И это нормальная ситуация", — заявил Фидан.

При этом глава МИД почеркнул, что Турция готова внести любой вклад в урегулирование вопроса войны в Украине. Особенно, добавил он, в качестве посредника и принимающей стороны для переговоров.

Также Фидан добавил, что Анкара призывает Украину и РФ как можно скорее собраться вместе и договориться о прекращении огня, несмотря на обстановку.

"Мы надеемся, что это произойдет, и наша работа ведется в этом направлении. Наш президент, мы все готовы внести любой вклад в дело мира, особенно в качестве посредника и принимающей стороны", — сказал Фидан.

Он добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин сделал предложение в этом направлении, затем президент США Дональд Трамп поддержал этот вопрос, потом господин Владимир Зеленский выступил с еще одним предложением.

"Это сложная ситуация, но она развивается в позитивном направлении. И, конечно, крайне важно, что Турция находится в центре всего этого", — сказал Фидан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже заявили о том, что Путин не сядет за один стол переговоров с Зеленским.



