В Турции крупнейший перевозчик нефти отказался работать с РФ: в чем причина

Турецкая судоходная компания Besiktas Shipping, которая владеет поврежденным у побережья Сенегала танкером Mersin, заявила о прекращении всех операций с Россией из-за сверхбольших рисков для безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что на прошлой неделе нефтяной танкер Mersin пострадал от четырех внешних взрывов, пока стоял на якоре вблизи Дакара. В результате взрывов судно было серьезно повреждено, причина взрывов пока не ясна.

Через несколько дней после инцидента с Mersin его владелец, Besiktas Shipping заявила, что прекращает все рейсы в Россию и из России. Никаких операций с российскими грузами и заказчиками не будет, поскольку риски слишком велики.

"Ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми... Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все такие операции", — сказано в сообщении.

Компания Besiktas Shipping со штаб-квартирой в Стамбуле является одним из крупнейших владельцев танкеров в Турции. В ее флоте насчитывается 29 танкеров, суда компании неоднократно перевозили грузы российской нефти.

Читайте также на портале "Комментарии" — морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. Об этом пишет ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Ссылаясь на собеседников в спецслужбах СМИ отмечают, по судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.



